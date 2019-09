Ciclismo | Medagliere Mondiali 2019 | Olanda in testa | Italia in terza posizione

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa - Danimarca e Italia in seconda posizione : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa - Italia seconda con l’oro di Tiberi! : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa davanti alla Russia : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Mondiali ParaCiclismo – L’Italia chiude terza nel medagliere per Nazioni - azzurri tredici volte sul podio : Trionfo azzurro anche nell’ultima giornata di gare ad Emmen, oro per Luca Mazzone e Roberta Amadeo, argento per Cornegliani e Zanardi, bronzo per Farroni. E’ terza del medagliere per Nazioni Si chiudono con l’ennesima giornata trionfale per gli azzurri i Campionati del Mondo di Paraciclismo, in scena in questi giorni ad Emmen. L’Italia porta a casa altre due medaglie d’oro, due d’argento ed una di ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda con 3 ori - trionfo dell’Olanda : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda con 2 ori : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia quarta con un oro e tre bronzi : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia quarta con un oro e due bronzi : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia terza con un oro e due bronzi : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, terza nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda dietro l’Olanda : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, seconda nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Andrea Piccolo regala il primo oro all’Italia : Sono scattati oggi, mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, ora seconda nel medagliere. IL medagliere DEGLI Europei DI ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Il primo oro è dell’Olanda : Sono scattati oggi, mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. IL medagliere DEGLI Europei DI ...