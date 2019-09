Ciclismo | il futuro di Antonio Tiberi | Trek Segafredo nel 2021? L’investitura di Nibali

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019)ha scaldato l’Italia delvincendo la cronometro dei Mondiali tra gli juniores, un successo arrivato in maniera incredibile perché il laziale aveva rotto un pedale proprio nei primissimi metri e aveva dunque dovuto cambiare bicicletta perdendo una trentina di secondi: rimontato in sella ha spinto un rapporto impossibile per tutti gli avversari ed è riuscito a imporsi palesando così tutto il suo talento e una classe davvero eccellente che lascia ben sperare per il. Parliamo, infatti, di un ragazzo di appena 18 anni che deve ancora approdare nel circuito che conta e che dunque va lasciato maturare con la massima tranquillità, senza generare eccessiva pressione e lasciando il giusto tempo per crescere. Siamo al cospetto di un corridore completo, molto forte in salita e che ieri ha fatto capire di avere un buon feeling anche nella tanto temuta prova ...

