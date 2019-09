“Ci siamo lasciati | vi chiedo rispetto” Uomini e Donne | clamoroso addio della storica

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019) Nascite, matrimoni e clamorosi addii. Il programma dici ha abituati a tantissimi gossip da quando ha iniziato ad andare in onda su Canale Cinque. Nel corso degli anni, infatti, grazie a Maria De Filippi tantissime coppie sono convolate a nozze e hanno avuto figli. Gli ultimi in ordine di tempo sono Jara e Nicola del Trono Over. Il 24 settembre i due sono diventati genitori e la notizia, come spesso capita, è stata data dall’account Instagram del popolare dating show. ”Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di stamattina! Pesa 3 chili e 400 grammi ed è la gioiasua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola!””, si legge sulla pagina. Una serie di foto che mostrano il piccolo Tommaso sono state postate anche dalla mamma. Jara ha infatti pubblicato le fotografie del piccolo di casa in braccio al fratello (figlio di lei), al papà Nicola e mentre dorme beato ...

