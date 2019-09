Chiome corte e medie autunno | lo shaggy bob | il pixie e il biondo dorato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) In questo2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto richiesto da tutte le donne lobob. Questo hairstyle risulta molto versatile e sbarazzino, inoltre regala anche un twist di eleganza. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo. NuovePer chi non conoscesse lobob si tratta di una lunghezza media. Sull'hairstyle sono presenti molte scalature: quest'ultime sono ideali per regalare un bel movimento alla chioma e per incorniciare il volto. Sulbob si può abbinare una frangia molto piena in stile anni '70 o un ciuffo molto lungo. Il caschetto mosso è sempre molto amato anche dalle celebrità e loro sono perfette per prendere l'ispirazione per una chioma tutta nuova. La cantautrice Taylor Swift ultimamente porta i capelli mossi e questi risultano più corti sul davanti e lunghi dietro: per completare il tutto Taylor ha ...