Chiara Ferragni a Sanremo 2020?

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Carlo Lanna Non c'è ancora nessuna conferma in merito, ma i rumor affermano chepotrebbe condurre, al fianco di Amadeus, il prossimo Festival diPer ora si tratta solo di semplici indiscrezioni. Alcuni voci di corridoio avrebbero confermato la presenza dial Festival didel, il primo condotto da Amadeus. Non dovrebbe essere una semplice comparsata quella dell’influencer che ha conquistato il cinema con il suo documentario e, dai i rumor che sono trapelati in rete, ci sarebbero delle trattative in atto fra gli organizzatori del Festival e l’entourage della. L’indiscrezione bomba ha fatto subito il giro del web, e i fan dell’influencer sono in trepidante attesa, ma fino a questo momento, non c’è nessuna conferma o smentita in merito al coinvolgimento dellaalla kermesse canora. Non sarà una semplice ...

trash_italiano : Chiara Ferragni sbarca a Sanremo? La trattativa sarebbe già in corso - Linkiesta : I modelli di donne forti sono ridotti al silenzio nei miti, nelle favole e nelle serie tv chi non si comporta da br… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni vola al box office: 50mila spettatori e mezzo milione di incassi in 24 ore per il docufilm -