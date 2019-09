Chi dice se l' opera è vera o falsa? Non certo il perito del tribunale

Pisa - rom vende le figlie per le nozze dopo averle picChiate : primo arresto per codice rosso. Le aveva già fidanzate con dei cugini : Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché avrebbe picchiato, maltrattato e...

Il Regno Unito dice che l’Iran è responsabile degli attacChi ai pozzi petroliferi sauditi : Il Regno Unito ha concluso che l’Iran è responsabile degli attacchi compiuti sabato 14 settembre contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi, ha detto il primo ministro Boris Johnson. Johnson ha detto che l’intelligence britannica ne è sicura «con un alto

"Serve una Chiamata molto larga a sensibilità ambientali - sociali - civiche" - dice Bersani : A sinistra serve un nuovo patto che vada oltre il Pd. A sostenerlo è il presidente di Articolo Uno, Pier Luigi Bersani, che, in un'intervista a Repubblica, dice: "Serve un gesto politico forte e generoso. Un passaggio creativo. Senza inseguire equilibrismi centristi. Serve una chiamata molto larga a sensibilità ambientali, sociali, civiche. E poi un tavolo, una svolta programmatica che ci aiuti a rompere il muro tra elettorato di ...

Libero scrive 'Fico presidente della Camera a gas' : lui querela - il giudice arChivia tutto : Un'archiviazione che, di fatto, suona come una vittoria di Libero quella che ha chiuso in partenza la querela sporta dal presidente della Camera Roberto Fico nei confronti del quotidiano, noto per usare toni che spesso appaiono ruspanti e pungenti. Il giornale aveva infatti criticato Fico per aver reso visita all'ambasciatrice palestinese in Italia Mai Al Kaila: la critica riguardava il fatto che fosse andato a trovare una figura politica che, ...

Eurogames 2019 - GioChi senza Frontiere/ Diretta : Jury CheChi giudice degli atleti : Eurogames 2019, Giochi senza Frontiere: Diretta prima puntata 19 settembre, canale 5. Jury Chechi è il giudice delle sfide condotte da Ilary Blasi e Alvin.

Alla Camera 49 falChi tiratori salvano Sozzani e Di Maio dice : "Il voto segreto va abolito" : L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari contro Diego Sozzani, deputato di Forza Italia. Si è trattato della prima votazione a Montecitorio dopo la nascita del governo giallorosso e subito è nato un caso franchi tiratori. In tutto almeno 49. Ma M5s e Pd si affrettano ad assicurare che il voto non ha nulla a che fare con la tenuta della maggioranza e, quindi, non ...

L’Arabia Saudita dice che gli attacChi contro i suoi stabilimenti petroliferi sono stati «promossi dall’Iran» : Nel corso di una conferenza stampa il colonnello Turki al Maliki, portavoce del ministero della Difesa dell’Arabia Saudita, ha accusato l’Iran di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi. Maliki ha così chiarito la

Dopo la cerimonia in Chiesa lo sposo dice di avere una sorpresa per tutti - quello che fa è sconvolgente : Una coppia che sembrava innamoratissima aveva deciso di sposarsi. Aveva organizzato la cerimonia e il pranzo. Finalmente il grande giorno era arrivato e, Dopo la funzione religiosa lo sposo ha detto a tutti i presenti di avere una sorpresa per tutti. A quel punto ha estratto una pistola, ha sparato mirando verso la neo sposa e poi verso il testimone e, infine, si è ucciso. Lo sposo, Rogerio Damascena, di appena 29 anni non aveva mai lasciato ...

"Ho fatto una maChiavellica operazione di Palazzo" - dice Matteo Renzi : Si chiamerà 'Italia Viva' e potrà contare su 25 deputati e 15 senatori. Più un sottosegretario nel governo Conte. Matteo Renzi presenta la sua 'cosa' a Porta a Porta e anticipa che l'obiettivo "è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa". "Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto l'ex segretario Dem ed ex premier, "io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette ...

Tumore al polmone - un'arma in più per non ammalarsi : nasce la diagnosi che predice i risChi - come : Perché tra i forti fumatori alcuni si ammalano di cancro del polmone, mentre altri arrivano all'età senile senza nemmeno conoscerlo? È una domanda che si sono posti tutti gli oncologi del mondo, e oggi ne conosciamo il motivo. La risposta è che il rischio del Tumore del polmone non è uguale per tutt

Stangata a De Paul - graziati i tifosi del Cagliari dopo i presunti fisChi a Lukaku : le decisioni del giudice sportivo : Maxi squalifica a De Paul, graziati i tifosi del Cagliari in seguito ai presunti episodi di razzismo a Lukaku: ecco le decisioni del giudice sportivo L’Udinese dovrà fare a meno di Rodrigo De Paul per 3 partite. È questa la squalifica inflittagli dal giudice sportivo per lo schiaffo rifilato a Candreva al 35’ del primo tempo della sfida fra Udinese e Inter, episodio per il quale era stato espulso dall’arbitro Mariani. Squalificati per una ...

Lorella Cuccarini e Matano - CecChi Paone dice la sua : “Sono imbarazzato” : Alberto Matano e Lorella Cuccarini: Alessandro Cecchi Paone difende La Vita in Diretta Partirà con un giorno di ritardo la seconda settimana de La Vita in Diretta, dopo che lunedì 16 settembre Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati sostituiti da Tutti a Scuola, il tradizionale appuntamento per festeggiare il nuovo anno scolastico, con Flavio Insinna e Francesca Fialdini. Nella sua rubrica per il settimanale NuovoTv, Alessandro Cecchi ...

Paolo BecChi inChioda Papa Francesco : "Quando lo diceva Salvini invece peste e corna" : Papa Francesco nella Messa mattutina a Casa Santa Marta benedice il nuovo governo Pd-M5s: "Voi festeggiate quest'anno il primo decennio dell'Alta Velocità, un'opera pubblica di importanza strategica, che realizza un collegamento essenziale lungo gli assi principali del Paese e ogni giorno offre a mi