Che cosa significa per l’Italia il nuovo accordo sui migranti?

Ecco Che cosa tiene insieme il nostro dna : (immagine: Getty Images) Dimenticate il dna autoassemblante. Ciò che permette la formazione della doppia elica così come siamo abituati a visualizzarla è – rullo di tamburi – l’acqua. Questo almeno è quello che sostengono i ricercatori della Chalmers University of Technology (Svezia) che in un interessante studio pubblicato sulla rivista Pnas riscrivono il ruolo dei legami idrogeno tra le basi azotate, che sebbene esistano e siano ...

Yesterday - Che cosa sarebbe un mondo senza i Beatles? Una fiacca rom-com firmata Danny Boyle : Jack (Himesh Patel) cerca Yesterday su Google e non trova neanche un riferimento alla canzone. Prova con “John Paul George Ringo”. Niente. Alla voce Beatles compaiono solo pagine sugli scarafaggi. È ufficiale: se non c’è su Google, allora non esiste. Che cosa è successo? È successo che una sera mentre tornava dal suo ennesimo fallimentare concertino, il fattorino con velleità canore Jack viene investito da un camion perché, all’improvviso, ...

Caos bollette idriChe a Modica : ecco cosa succede : E' Caos a Modica sulle bollette idriche. Sulla questione interviene Sinistra Italiana Modica con una nota firmata Vito D'Antona

Vittorio Feltri - attacco alla Costituzione : "Perché è una schifezza e per Che cosa è stata pensata" : Tanto per cambiare i nostri politici strambi e incompetenti hanno ricominciato a parlare a vanvera di legge elettorale, convinti che da questa dipendano le loro fortune e sfortune. Da venti anni non si discute di altro: c'è chi propone il sistema proporzionale, sperimentato a lungo durante la prima

Cosa sappiamo del computer Che ha raggiunto la supremazia quantistica : Le componenti di un computer quantistico (Getty Images) Ingegneri, fisici e informatici aspettano con impazienza l’arrivo del mese prossimo, quando potranno accedere da remoto a un nuovo, formidabile, strumento: un computer quantistico da 53 qubit che permetterà loro di fare calcoli molto elaborati a una velocità fino a poco tempo fa inimmaginabile. Il computer è opera di Ibm, l’azienda informatica che ha iniziato ad investire in ...

Fiorella Mannoia : «Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna Che si possa avere» : Da venerdì 27 settembre, in radio “IMPARARE AD ESSERE UNA DONNA”, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto dall’artista insieme a Federica Abbate e Cheope. Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola “sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi”. Intanto, dopo il grande successo della prima parte del tour nei teatri e nelle arene outdoor, Fiorella Mannoia ...

La mamma del finto Sebastian Caltagirone a Pamela Perricciolo : "Perché mi hai fatto una cosa del genere?!" (video) : Barbara D'Urso, stasera, domenica 22 settembre 2019, ha ospitato Barbara, mamma del finto Sebastian Caltagirone, coinvolto, a suo malgrado, nel Prati gate. La donna ha ribattuto, con fermezza e tenacia, alle varie dichiarazioni di Pamela Perricciolo: Non ho mai lasciato mio figlio con lei. E' venuto una volta con me e mio marito al ristorante quando è stata scattata una foto ed il giorno della merenda. Non ho mai preso soldi da lei. Lei mi ha ...

Silvio Berlusconi - il filo segreto Che lo lega a Giuseppe Conte : cosa sa Luigi Bisignani sulle loro manovre : "Caro direttore, Conte ha bisogno di Berlusconi come Berlusconi ha bisogno di Conte: entrambi non vogliono finire dilaniati dagli sciacalli che si aggirano sempre più numerosi non solo nel Governo, ma anche nel Movimento 5 Stelle e soprattutto in Forza Italia". Inizia così il retroscena di Luigi Bis

F1 - GP Singapore 2019 : perché Sebastian Vettel ha superato Charles Leclerc? Ecco cosa è accaduto : decisiva la sosta anticipata : Una vittoria di prestazione e di strategia. La Ferrari torna a infiammare i propri tifosi, prevalendo lì dove difficilmente ci si sarebbe aspettati: a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1 e dove il carico aerodinamico e la trazione la fanno da padroni. Lo si era detto in sede di presentazione: SF90 poco bilanciata, sovrasterzante e difficile da guidare. Già tutti eravamo pronti a incensare il britannico Lewis Hamilton su ...

Umbria Regionali - Andrea Fora del Pd : "Qua c'è qualcosa Che non va". Patto Civico con il M5s in bilico : "Anche Di Maolo rifiuta la candidatura. A questo punto è chiaro che c'è qualcosa che non va e che deve essere risolta al più presto. Mi prendo qualche ora per riflettere, domattina dirò la mia qui su Facebook". Con questa frase Andrea Fora, candidato presidente Civico per le Regionali in Umbria appo

Matteo Salvini - "qualcosa da nascondere" nel passato di Conte : il passaggio Che pochi hanno considerato : C'è un passaggio nell'ormai consueta diretta social di Matteo Salvini che molti hanno sottovalutato. Sabato, tra un attacco all'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria ("È lui uno dei motivi per cui non c'è più il governo") e una bordata sull'immigrazione (tornerà a Lampedusa per "lottare fino in fo

Cristina Chiabotto ha sposato Marco Roscio : «Che sia una cosa sola» : Le nozze di Cristina ChiabottoLe nozze di Cristina ChiabottoLe nozze di Cristina ChiabottoLe nozze di Cristina ChiabottoLe nozze di Cristina ChiabottoLe nozze di Cristina ChiabottoLe nozze di Cristina ChiabottoLe nozze di Cristina ChiabottoLe nozze di Cristina Chiabotto«Che sia una cosa sola». Con quest’augurio, Cristina Chiabotto ha sposato Marco Roscio. Nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, in provincia di Torino, davanti a ...