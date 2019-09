Champions League ed Europa League | annunciate le sedi delle prossime finali

Calcio - scelte le sedi per le finali di Champions League fino al 2023. Assegnati anche gli Europei di futsal del 2022 : Sono state rivelate dall’UEFA le sedi delle finali delle prossime edizioni della Champions League: nel 2021 si giocherà a San Pietroburgo, in Russia, nel 2022 a Monaco di Baviera, in Germania, e nel 2023 a Londra, in Inghilterra, nello stadio di Wembley. La finale di Europa League nel 2021 si giocherà a Siviglia, in Spagna, mentre la Supercoppa Europea del 2021 si giocherà a Belfast, in Irlanda del Nord. Il VAR verrà introdotto nella fase ...

San Pietroburgo - Monaco e Londra ospiteranno le finali di Champions League dal 2021 al 2023 : Nel Comitato esecutivo riunito martedì a Lubiana, in Slovenia, la UEFA ha assegnato l’organizzazione delle finali di UEFA Champions League per le edizioni 2021, 2022 e 2023 alla Zenit Arena di San Pietroburgo, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e

Premi FUT Champions Weekend League Fifa 20 : La modalità FUT Champions introdotta per la prima volta in Fifa 17 torna naturalmente anche in Fifa 20 e come sempre, permetterà agli appassionati di Fifa Ultimate Team più forti e costanti di vincere fantastici Premi Ogni settimana tutti coloro che si qualificano per la “Weekend League” saranno in corsa per aggiudicarsi una delle ricompense previste: […] L'articolo Premi FUT Champions Weekend League Fifa 20 proviene da FUT ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League : partita in tv martedì 1 ottobre su Sky : L’Atalanta, dopo la partita contro il Sassuolo nella 6ª giornata di campionato, ospiterà lo Shakhtar Donetsk in Champions League. La 2ª giornata del Gruppo C verrà disputata martedì 1 ottobre 2019. La squadra di Gian Piero Gasperini scenderà in campo a San Siro alle ore 18.55. I bergamaschi sono reduci dalla pesante sconfitta contro la Dinamo Zagabria per 4-0 in Croazia. Non è andata certo meglio alla squadra di Luís Castro, che è stata battuta ...

Champions League : Barcellona-Inter in tv su Sky mercoledì 2 ottobre : L’Inter giocherà contro il Barcellona nella 2ª giornata del Gruppo F della Champions League. I nerazzurri, reduci dal pareggio casalingo contro lo Slavia Praga per 1-1, saranno attesi dai ragazzi di Ernesto Valverde al Camp Nou mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21.00. Sarà un impegno ostico per i ragazzi di Antonio Conte, che dovranno provare a strappare un risultato positivo per continuare a rincorrere la qualificazione al turno successivo. La ...

Champions League - Marcello Lippi non ha dubbi : “la Juventus tra le favorite - il Napoli si farà rispettare” : L’ex ct campione del mondo ha parlato dell’esordio delle italiane in Champions League, esprimendo le proprie personali sensazioni Giornata particolare per Marcello Lippi, impegnato oggi nella regata Millevele che lo vede protagonista. L’ex ct campione del mondo con l’Italia nel 2006 non si è lasciato però sfuggire la possibilità di parlare di calcio, soffermandosi ai microfoni dei cronisti presenti ...

Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League : la partita in tv su Canale 5 il 1° ottobre : La Juventus è tornata con la testa al campionato archiviando non senza rimpianti il comunque positivo 2-2 del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid al debutto nella fase a gironi di Champions League 2019-2020. Ora, il prossimo appuntamento con i bianconeri nella massima competizione continentale è fissato per martedì 1 ottobre quando ospiteranno il Bayer Leverkusen allo Stadium per la seconda giornata del gruppo D. Juventus-Bayer ...

Inter - Conte avrebbe strigliato i suoi dopo il pari in Champions League : Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, in conferenza stampa dopo il successo contro l'Udinese settimana scorsa era stato chiaro. Abbassare gli entusiasmi e volare bassi, visto che al primo passo falso qualcuno subito parlerà di crisi criticando aspramente la squadra nerazzurra. Ed è proprio quello che è successo dopo il pari Interno all'esordio stagionale in Champions League contro lo Slavia Praga, con la gara terminata poi sull'1-1. Tante le ...

Champions League - le quote su Inter e Napoli dopo la prima giornata : quote Champions League – Sono stati due giorni Interessanti per quanto riguarda la Champions League, successo incredibile per il Napoli, la squadra di Ancelotti ha vinto contro i campioni d’Europa in carica, deludente invece la prestazione dell’Inter che non è andato oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro lo Slavia Praga. Il Napoli è balzato in testa nella scommessa su chi arriverà primo nel gruppo E: secondo ...

Champions League - italiane al rapporto : cosa ci lascia la prima giornata : Una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Questo il bottino conseguito dalle italiane all’esordio in Champions League. Paradossalmente, a fare meglio è stato chi sulla carta ha affrontato avversari molto forti. Chi ha fallito, invece, aveva davanti gare alla portata. Ma, non ce ne vogliano Inter e Atalanta, l’aver giocato determinate partite, in questa competizione, conta. E quindi non meravigli il risultato di ...

Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League : partita in tv su Canale 5 martedì 1 ottobre : La Juventus affronterà il Bayer Leverkusen nella 2ª giornata del Gruppo D di Champions League. I bianconeri ospiteranno la squadra di Peter Bosz martedì 1 ottobre 2019 all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21:00, con diretta tv su Sky. La partita potrà essere vista anche in chiaro su Canale 5. Ottima notizia per i tifosi della “Vecchia Signora” sprovveduti di abbonamento alla pay-tv. La Juventus è reduce dal ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus beffata - l’Atalanta subisce quattro gol : Un pari ed una sconfitta: questo il bilancio di questa sera per le formazioni italiane impegnate in Champions League 2019-2020 di Calcio. La Juventus sogna il colpaccio in casa dell’Atletico Madrid, ma viene raggiunta proprio al 90′, mentre l’Atalanta viene sonoramente battuta in Croazia. ATLETICO MADRID-Juventus 2-2 Dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, la ripresa regala spettacolo e gol: al 48′ Higuain detta ...