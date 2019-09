Caterina Balivo | la verità di Lidia Schillaci sul fidanzato a Vieni da Me

“Solo l’intimo…”. Caterina Balivo - la confessione sulle sue ‘abitudini igieniche’ lascia i fan perplessi : Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico: con il suo programma Vieni da me, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, Caterina entra nelle case degli italiani. Dopo anni e anni al timone di Detto Fatto (oggi passato nelle mani di Bianca Guaccero), dalla scorsa stagione la Balivo è passata alla rete ammiraglia con un nuovo show che si ispira a The Ellen DeGeneres Show. Un programma molto ...

Vieni da me - Ilaria Spada a Caterina Balivo : “Ma è vergognoso!” : Ilaria Spada bacchetta Caterina Balivo a Vieni da me: “Ma è vergognoso!” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me è stata l’attrice Ilaria Spada, molto amica di Caterina Balivo. E a proposito dell’amicizia che le lega, la padrona di casa del programma di Rai1 ha chiesto quanti anni avesse il figlio. Subito arrivata la replica della Spada che… “Fa due mesi oggi. Caterina sei una vergogna! Sono la madrina ...

Giovanni Minoli a Vieni da me : ‘Ero diventato anoressico’ - la rivelazione da Caterina Balivo : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di giovedì 19 settembre Giovanni Minoli svela aspetti inediti del proprio privato. Il conduttore di Mixer parla infatti della giovinezza e del rapporto con la propria famiglia rimarcando la severa educazione ricevuta in casa e delineando la figura di una madre molto rigida: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo ...

Luca Onestini ospite da Caterina Balivo. L’affondo a Barbara D’Urso è pesantissimo : gelo totale : In queste settimane si stanno rincorrendo voci secondo le quali l’ex tronista di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Luca Onestini e Ivana Mrazova siano in crisi. L’ex concorrente del Grande Fratello, il reality Mediaset in cui ha conosciuto Ivana, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, in onda su Rai 1, ha smentito, anche se indirettamente, quanto il web sospetta.\\ \\ Luca Onestini è sempre stato ...

Vieni da me - la figlia di Pupo sconvolge il pubblico : "Ma lei ha il pisello rosa?" - gelo da Caterina Balivo : Clara Ghinazzi, una delle tre figlie del cantante Pupo, è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1. Tra i tanti argomenti trattati nell'intervista, non si poteva non parlare anche della bigamia del padre della 28enne. La presentatrice chiede quindi alla ragazza se

Giovanni Minoli a Vieni da me : ‘Ero diventato anoressico’ - la rivelazione da Caterina Balivo : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di giovedì 19 settembre Giovanni Minoli svela aspetti inediti del proprio privato. Il conduttore di Mixer parla infatti della giovinezza e del rapporto con la propria famiglia rimarcando la severa educazione ricevuta in casa e delineando la figura di una madre molto rigida: “Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Mia madre era una nazista sostanzialmente, innamorata di suo ...

Caterina Balivo - Laura Freddi si confessa a Vieni da Me. Interviene Ambra : Caterina Balivo ospita Laura Freddi a Vieni da Me e a sorpresa telefona in diretta Ambra Angiolini. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta. Laura, che diventata mamma per la prima volta due anni fa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è ...

Caterina Balivo sbotta in diretta sugli ascolti di Vieni da Me : Caterina Balivo si arrabbia a Vieni da Me per gli ascolti: lo sfogo in diretta Il nuovo appuntamento di Vieni da Me è stato caratterizzato da uno sfogo di Caterina Balivo in diretta. Durante La Cassettiera, in cui Giovanni Minoli si è raccontato tra vita privata e professionale, Caterina Balivo è sbottata sugli ascolti di Vieni da Me. La conduttrice ha letto un tweet di uno spettatore del talk show del primo pomeriggio di Rai1 che lamentava il ...

Vieni da me - Daniele Liotti colto da un crollo emotivo davanti a Caterina Balivo : Daniele Liotti a Vieni da me parla della compagna Cristina D’Alberto. davanti a Caterina Balivo, l'attore ha pronunciato parole molto tenere. “Cristina è l’amore mio. È un po’ una fatina: ha gli occhi pieni di luce, il sorriso bello. È una ragazza solare, d’altri tempi, ma allo stesso tempo determi

Caterina Balivo impietrita : Nina Soldano in lacrime a ‘Vieni da me’ : La bella Caterina Balivo ha ricevuto nel suo salotto tv di ‘Vieni da me’ Nina Soldano. L’attrice di ‘Un posto al sole’ si è quindi raccontata tra carriera, famiglia e amore. “Marina Giordano è dentro di me, ma chiamami Nina. Io in realtà mi chiamo AntoNina, come mia nonna paterna”, ha spiegato alla conduttrice parlando del suo personaggio. A proposito dei suoi inizi ha aggiunto di essere nata a Pisa, “ma ho origini meridionali”.\\ “I miei erano ...

Caterina Balivo svela un retroscena del suo passato : “Non è stato facile” : Vieni da me: Caterina Balivo fa una confessione prima della diretta Caterina Balivo è tornata con il suo Vieni da me una decina di giorni fa. E in poco tempo ha già raggiunto ottimi ascolti. Ma la popolare conduttrice ha fatto molto parlare in queste ultime ore anche per un’altra ragione. Quale? Ha pubblicato poco fa su twitter una news inerente a dei ragazzi che sono riusciti a stare senza smartphone per ben 5 giorni, e nella didascalia ...

Caterina Balivo - Kledi si confessa su Maria De Filippi a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Kledi Kadiu, storico ballerino di Amici. La presentatrice lo sottopone al gioco Chi preferisci?, mettendolo fin da subito alle strette. Kledi, che oggi ha 45 anni, deve scegliere tra Rossella Brescia e Lorella Cuccarini. Un dilemma non da poco, perché sono entrambe grandi professioniste. Il ballerino ricorda che però con la Brescia ha avuto modo di lavorare molte volte: “Con Rossella Brescia ho ballato ...

Vieni da me le parolacce della D’Esusanio imbarazzano Caterina Balivo : Caterina Balivo ha avuto come ospite a “Vieni da Me” Alda D’Eusanio nella rubrica “La lavatrice”. Durante l’intervista la giornalista ha ripercorso alcuni momenti del suo passato che l’hanno ferita o nei quali è stata al centro di aspre critiche. Alda ha alternato il tono nostalgico a un vivace turpiloquio: innumerevoli le parolacce che ha pronunciato durante l’intervista. “Ti voleva colpire?” ha chiesto Caterina Balivo ...

Caterina Balivo su Pannofino a Tale e Quale Show : “C’era di peggio” : Vieni da me, Caterina Balivo commenta Francesco Pannofino a Tale e Quale Show: “C’era di peggio” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me, l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, che si è sottoposto alle domande di Caterina Balivo nella rubrica La Cassettiera. Il concorrente di Tale e Quale Show venerdì sera è arrivato ultimo nella classifica e a tal proposito la Balivo si è lasciata andare ad un commento ironico: ...