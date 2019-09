Casting per un nuovo film di Klab4 e per uno shooting fotografico a Milano

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Sono attualmente in corso le selezioni per realizzare unimportante. Sono inoltre tuttora aperte, a cura di Parterre TV, le selezioni di modelle per un interessante, che verrà poi effettuato ail prossimo 3 ottobre. UnSelezioni ancora aperte, ma ormai per pochissimo tempo, per la realizzazione di unimportante. A tale proposito la richiesta è indirizzata verso un ragazzino di età compresa tra 9 e 11 anni, di statura non superiore a 155 cm e con occhi chiari. I genitori, o i tutori legali dei bambini, interessati a proporre la propria candidatura per ilin questione, devono inoltrarla con la massima sollecitudine (corredandola con dati personali e fotografie del bambino e con il proprio riferimento telefonico) al seguente indirizzo di posta elettronica:@gmail.com, inserendo in oggetto "Occhi Chiari". Per ...

casting_provini : #Masterclass e #Casting per #Musical pop “Giulietta loves Romeo” Promosso e Organizzato da Rai Gulp, Comune di Vero… - giulym53 : RT @museobrettiics: In attesa di ospitare al @museobrettiics i casting per un nuovo film che sarà girato a Cosenza e Rende...???? #cineturis… - museobrettiics : In attesa di ospitare al @museobrettiics i casting per un nuovo film che sarà girato a Cosenza e Rende...????… -