Caso Ucraina | ora Trump rischia l’impeachment

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Pelosi si convince, i democratici aprono la procedura. Il presidente: «Pubblicate la telefonata con Zelensky»

RaiNews : La presidente democratica della Camera Usa #Pelosi annuncia l'avvio dell'indagine per la messa in stato d'accusa d… - LaStampa : Pelosi si convince, i democratici aprono la procedura. Il presidente: «Pubblicate la telefonata con Zelensky». - notizieoggi24 : La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha dato il via libera per le indagini su un possibile impeachment nei confro… -