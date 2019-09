Caso Bibbiano in Campania? Diverse mamme si rivolgono a Fanpage it

Quarto Grado : la nuova stagione riparte dal delitto di Elisa Pomarelli e dal Caso «Bibbiano» : Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi in Quarto Grado Questa sera su Rete4 ritornano in prima serata le inchieste di Quarto Grado. L’undicesima edizione del programma curato da Siria Magri vedrà ancora una volta al timone Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al loro fianco confermata l’intera squadra di esperti ed ospiti fissi composta tra gli altri da Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e ...

Bibbiano - Caso affidi illeciti : revocati gli arresti domiciliari al sindaco Carletti : Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, non è più agli arresti domiciliari. L'uomo, finito al centro dello scandalo degli affidi illeciti nella cittadina emiliana di Bibbiano, attualmente è sospeso dalle sue funzioni di primo cittadino e gode solo dell'obbligo di dimora all'interno del comune di Albinea, dove risiede. Ieri, 19 settembre, il Tribunale del Riesame di Bologna, ha accettato il ricorso presentato dallo stesso Carletti contro il ...

Caso Bibbiano - il sindaco Andrea Carletti torna libero : Andrea Carletti torna libero, il Tribunale della Libertà di Bologna ha annullato gli arresti domiciliari disponendo a suo carico solo la misura restrittiva all'obbligo di dimora nel Comune di residenza che non è Bibbiano ma Albinea. Lo stesso tribunale aveva già respinto il ricorso della Procura di Reggio Emilia che aveva chiesto un nuovo provvedimento di arresto.Continua a leggere

Pontida - non è coinvolta nel Caso Bibbiano la bimba presentata da Salvini sul palco : In questi giorni sta facendo discutere la notizia di una bambina che l'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha presentato sul palco di Pontida, i giorni scorsi, insieme a sua madre. Greta, questo il nome dell'infante, è stata presentata come icona anti-Bibbiano dal leader della Lega, ma non è assolutamente legata al caso degli affidi illeciti saltato fuori in Emilia Romagna e che tanto ha fatto parlare nel nostro Paese. Mostrando la stessa ...

Salvini - il Caso dei bambini sul palco di Pontida : Greta non è di Bibbiano - ma di un comune del Comasco governato dalla Lega : “Facciamo passare davanti i bimbi e le mamme e i papà e fra i bimbi c’è anche Greta, se non sbaglio (…). Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bambini rubati alle mamme e ai papà. Mai più bimbi come merce”. Matteo Salvini ha chiuso il suo intervento sul palco di Pontida portando sul palco alcuni bambini con i ...

Bibbiano - gip archivia il Caso di una coppia - accusata di abusi sessuali nei confronti del figlio : Il gip Luca Ramponi, nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e demoni' sui presunti affidi illeciti di Bibbiano, ha archiviato il caso di una coppia di genitori, accusata di corruzione di minorenni: secondo l'accusa il padre avrebbe compiuto abusi sessuali, che sarebbero stati coperti dalla madre. Il bambino, di 9 anni, dal 2016 era stato affidato ad un'altra famiglia.Continua a leggere

Caso BIBBIANO/ E se fosse solo la punta dell'iceberg? : Mentre il CASO BIBBIANO si allarga, altri 70 casi di affidi riaperti,, un libro prova a fare luce sul sistema affidi: 5 miliardi di euro e 450mila affidi

Governo - scintille Conte-Lega : “Dignità? Non c’è in vostri voltafaccia”. E scoppia la bagarre in Aula sul Caso di Bibbiano tra il Pd e Casellati : scintille tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il gruppo della Lega durante il voto di fiducia al Senato per il nuovo esecutivo targato Pd-M5s-Leu. “Voleva i pieni poteri, è diventato suo nemico chiunque lo ostacoli”, è stato l’attacco del presidente del Consiglio. E ancora, verso il leader leghista ed ex ministro dell’Interno: “Incolpare gli altri dei propri errori è il modo per mantenere la leadership e togliersi ...

Caso Bibbiano - nuova richiesta di arresto per il sindaco Andrea Carletti : Il sostituto procuratore Valentina Salvi, titolare delle indagini sull'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi illeciti in Val d'Enza, ha presentato ricorso contro la decisione del gip Luca Ramponi di respingere la richiesta di arresti domiciliari ribadendo la necessità della misura restrittiva della custodia cautelare per il sindaco di Bibbiano.Continua a leggere

Caso Bibbiano anche a Verona : Usavano lo stesso metodo : Partono le indagini sul sistema degli affidi nel veronese. Un'operatrice: "Ci sono sempre delle soluzioni che tendono a mettere a lato il bambino, non c' è attenzione per le loro relazioni e la loro sofferenza"\\ Non solo Bibbiano. Bambini portati via dalle proprie famiglie con pretesti infondati, strappati dalle braccia delle proprie madri tra i pianti e le urla dei piccoli o ancora prelevati dai carabinieri in divisa mentre si ...

"Se il Pd tornerà al comando insabbierà il Caso Bibbiano" : Costanza Tosi ça Il ministro della Famiglia annuncia due nuovi protocolli per esaminare i casi sospetti pensati in modo che vadano avanti indipendentemente dal governo in carica Se il Pd tornerà al comando insabbierà il Caso Bibbiano? A distanza di due mesi dall’uscita degli inchiesta “Angeli e Demoni” della procura di Reggio Emilia e con l’ipotesi di un governo giallo-rosso che diventa ogni giorno meno utopica, è questa la domanda ...

Sabrina Ferilli : “Non esiste il Caso Bibbiano - rischioso pensare che i bambini non mentano” : Sabrina Ferilli, che ha affrontato il tema dell’affido dei minori nella fiction L’amore strappato, nega l’esistenza di un ‘caso Bibbiano’, concentrandosi invece sulle responsabilità singole, come nel caso dello psicologo Claudio Foti: “Foti e i tanti psicologi che seguivano la sua impostazione partivano dal presupposto che tutti i bambini dicessero sempre la verità, questo è il primo problema”.Continua a leggere

Affidi - la Ferilli dice la sua : Non esiste un Caso Bibbiano : L'attrice "salva" il Partito Democratico e sostiene che non esiterebbe un caso Bibbiano, bensì un caso Foti, in riferimento allo psicologo. "Io non credo che esista un caso Bibbiano", parola di Sabrina Ferilli. L'attrice romana ha commentato l'inchiesta Angeli e Demoni e lo fa con cognizione di causa, avendo da poco trattato la delicata e controversa tematica degli Affidi dei minori nella fiction L'amore strappato, una serie che ...

Caso Bibbiano - la testimonianza choc di Stefania : "Così mi hanno portato via la mia bambina" : Costanza Tosi “Io non so neanche dove sia. Non so se sta bene. Non so se piange, se mi cerca. Sono disperata" “hanno rapito mia figlia”. Inizia così la conversazione con Stefania che, al telefono con la voce rotta dal dolore, ci racconta di come i servizi sociali di Reggio Emilia le hanno strappato via la sua bambina di appena due anni. ”Una mattina - dice - mentre ero sola in casa, sento dei rumori venire dal giardino. Dopo poco ...