Carolyn Smith confessione | “Il tumore si è svegliato un po’” Video

La vita in diretta - Carolyn Smith sul tumore : “Ho sopportato tanto” : Carolyn Smith parla del tumore a La vita in diretta: “Sono riuscita a sopportare tante cose” E’ intervenuta in collegamento dalla sua casa di Padova Carolyn Smith nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 23 settembre 2019. Raggiunta dall’inviata Rosanna Cacio, la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle ha preso parte al talk dedicato al modo in cui alcuni personaggi famosi decidono di ...

Ballando con il cancro - flash mob di Carolyn Smith e Samuel Peron : Dance for Oncology (D4O) è il primo progetto in Italia di ballo dedicato a pazienti oncologici che permette di migliorare l'umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere. Il progetto è stato presentato da Carolyn Smith, Samuel Peron e dalla professoressa Adriana Bonifacino. Il flash mob è stato realizzato con i pazienti oncologici del Sant'Andrea di Roma. Carolyn Smith è una nota danzatrice e coreografa, Presidente ...

Carolyn Smith smentisce le fake news sulla sua morte : “Non sono in fin di vita! Dei tre tumori che ho uno è sparito e due stanno diminuendo” : Non è certo la prima volta che in rete iniziano a circolare notizie false sulla morte di un artista, così come c’è chi specula sulle salute condizioni di salute di un personaggio noto. Alla lista delle “vittime” si aggiunge Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle. “Vi sembro in fin di vita, mi avete allungato la vita. Basta con queste cavolate, sto bene”, ha spiegato in un video pubblicato su ...

Ballando con le stelle - lezione di Carolyn Smith agli idioti che la davano per morta : "Io in fin di vita?" : Negli ultimi giorni, e ve ne abbiamo dato conto qui, sono circolate vergognose fake-news che davano conto della morte di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle, programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Tutte balle. La Smith prosegue la sua battaglia contro il cancro con determinazi

Carolyn Smith dopo la fake news sulla morte : “Sto bene - presto saprò se il tumore è scomparso” : dopo il messaggio dello staff, arriva anche un video della stessa Smith a rassicurare i fan. La coreografa sta bene ed è ancora in cura, ma è imminente il test Pet, che svelerà se il tumore è ancora presente o è scomparso: "Non ascoltate notizie da fonti non ufficiali. Non sono in fin di vita e non ho smesso di lavorare".Continua a leggere

Carolyn Smith tumore - lei sbotta : “Io in fin di vita? Guardatemi!” : Carolyn Smith sbotta dopo fake news sulla sua morte: il duro sfogo Le fake news hanno il potere di diffondersi con una velocità sempre maggiore a causa dei social che, in questi casi, funzionano come una cassa di risonanza davvero potente. Nelle ultime ore, queste hanno colpito Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e insegnante di ballo a livello internazionale. Alcuni siti hanno diffuso la notizia falsa che Carolyn ...

Ballando con le stelle - lezione di Carolyn Smith agli idioti che la davano per morta : "Io in fin di vita?" : Negli ultimi giorni, e ve ne abbiamo dato conto qui, sono circolate vergognose fake-news che davano conto della morte di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle, programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Tutte balle. La Smith prosegue la sua battaglia contro il cancro con determinazi

Carolyn Smith e la lotta contro il cancro : come sta - il messaggio dello staff : I titoli acchiappalike sulla salute (e presunta morte) di Carolyn Smith invadono la Rete. Ma ora la giudice di Ballando con le stelle dice basta alle fake news sulla sua malattia. Sembra incredibile, eppure qualcuno sembra non solo non aver rispetto per le sofferenze altrui, ma anche essere disposto a qualunque cosa pur di ottenere visibilità. Persino ad inventare la scomparsa della coreografa inglese, che oramai combatte da anni la sua ...

Carolyn Smith - ora parla lei : “24 settembre saprò se è scomparso tutto” : Fake-news sulla morte di Carolyn Smith, adesso è lei a parlare! Cure proseguono ed esame importante il 24 settembre Carolyn Smith ha voluto specificare che sta bene. Questa mattina, con un video pubblicato su Instagram, ha fatto sapere che sta continuando con i trattamenti per sconfiggere il tumore e che il 24 settembre saprà se […] L'articolo Carolyn Smith, ora parla lei: “24 settembre saprò se è scomparso tutto” proviene da ...

Carolyn Smith data per morta. Fake news - parla lo staff : “È sotto cure” : Carolyn Smith data per morta. Fake news, interviene lo staff e fa chiarezza: “È sotto cure” Tempo di Fake news e, quindi, tempo di morti inventate. Purtroppo nelle scorse ore diversi siti di informazione hanno scritto dei titoli che lasciavano intendere che Carolyn Smith non ce l’avesse fatta. Nulla di più falso. La coreografa è […] L'articolo Carolyn Smith data per morta. Fake news, parla lo staff: “È sotto ...

Carolyn Smith morta?/ Dopo la bufala : 'Ora rispetto - non è guarita ma sta bene' : Carolyn Smith Dopo la bufala che la voleva 'morta' ha chiesto rispetto in un post Instagram. Chiarezza anche sulle sue condizioni di salute.

"Carolyn Smith sotto cure - ma sta bene e lavora" : lo staff dell'artista contro la fake news sulla 'morte' : Su Instagram un post per chiedere "rispetto per la persona". La ballerina e coreografa lotta da anni contro il cancro

Giulia Salemi ‘ignorata’ a Miss Italia 2019? Parla Carolyn Smith : Carolyn Smith critica Miss Italia 2019: “Poco spazio per Giulia Salemi” Giulia Salemi ieri sera è stata una dei membri della giuria di Miss Italia 2019. L’influencer, grazie alla sua simpatia e spontaneità, è riuscita a conquistare il pubblico del schermo e non solo. L’ex fidanzata di Francesco Monte ha fatto breccia nel cuore di Carolyn Smith, storico giudice di Ballando con le stelle, che ha davvero apprezzato lo ...

Carolyn Smith è morta - la giurata di Ballando con le Stelle - dopo un po’ risponde così… : Una ballerina americana famosissima nel suo paese che poi lo è diventata anche in Italia grazie al suo fondamentale apporto al programma Ballando con le Stelle da giurata. Carolyn Smith non ha mai nascosto di lottare da anni contro un tumore. Ma la sua malattia non le ha mai tolto il sorriso e la sua voglia di condividere con tutti i suoi fan il percorso che sta intraprendendo per sconfiggere il cancro. In questi ultimi giorni però si ...