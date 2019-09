Calcio | Gabriele Gravina insignito del cavalierato dell’Ordine Equestre di Sant’Agata

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019), il numero uno delnostrano, anche grazie alla collaborazione tra Italia e San Marino per l’organizzazione degli Europei diunder 21, oggi, come riporta l’ANSA, è statodei sigilli e del diploma deldell’Ordinedi Sant’Agata degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori. Ad introdurre la consegna è stato il segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi, che ha affermato: “L’amicizia e la collaborazione tra la FIGC e la Federazione Sammarinese, in particolare con l’organizzazione dell’Europeo under 21 dello scorso giugno, ha portato lustro e grande visibilità internazionale alla nostra Repubblica“. La cerimonia si è svolta presso il Palazzo Pubblico di San Marino e vi hanno preso parte anche il presidente della Federazione Sammarinese Marco Tura ed ...

