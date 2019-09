Cagliari | Maran in conferenza | “Dobbiamo avere coraggio di giocarcela Sulla formazione…”

Cagliari - Maran al settimo cielo : “Questa squadra ha preso la strada giusta” : “Questa squadra ha preso la strada giusta, in Serie A per prevalere sugli avversari bisogna veramente dare il massimo in ogni momento della partita e siamo stati bravi a interpretare determinati momenti. Era da quattro partite che non vincevamo in casa: pesava un po’, è stata una grande soddisfazione”. Parla così a Sky Sport il tecnico del Cagliari Rolando Maran al termine del match vinto dai suoi per 3-1 sul Genoa. ...

Diretta Cagliari Genoa/ Streaming video e tv : Maran vs Andreazzoli - storie diverse : Diretta Cagliari Genoa Streaming video e tv, quote e risultato live: il confronto degli allenatori verso l'anticipo della quarta giornata di Serie A.

Cagliari - conferenza della vigilia per Maran : “Le scelte? Verranno fatte in base al match che ci aspetta” : “Il successo del ‘Tardini’ ha dato sicuramente ancora più entusiasmo. Mi è piaciuta l’interpretazione data dalla squadra, che ha messo in campo intensità, applicazione, sacrificio. Il terzo gol di Simeone e quello di Joao Pedro annullato sono stati la fotografia di quanto la squadra abbia voluto questo risultato”. Sono le parole del tecnico del Cagliari Rolando Maran nel corso della conferenza stampa alla vigilia ...

Video/ Parma Cagliari - 1-3 - : highlights e gol - prima gioia per Maran - Serie A - : Video Parma Cagliari, risultato finale 1-3,: gli highlights e i gol della partita giocata al Tardini e valida per la terza giornata di Serie A.

Cagliari - infortunio Nainggolan : altra tegola per Maran - i tempi di recupero : infortunio Nainggolan- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni d’Asseminello, Radja Nainggolan salterà la sfida di domenica contro il Parma a causa di un problema muscolare al polpaccio. Altro ko per Maran, il quale, come noto, dovrà fare a meno anche di Pavoletti per i prossimi 6 mesi. Ko Nainggolan da valutare nei prossimi giorni dopo […] L'articolo Cagliari, infortunio Nainggolan: altra tegola per Maran, i tempi di ...

Cagliari in difficoltà - Maran non è preoccupato in vista del Parma : “dipende solo da noi” : Il Cagliari è ancora fermo a zero punti, partenza negativa dopo la campagna acquisti importante da parte del club sardo, adesso non può permettersi passi falsi nel match contro il Parma, il tecnico Maran in conferenza stampa: “noi dobbiamo contare solo su noi stessi, bisogna mettere in campo la rabbia giusta e fare una gara perfetta perche’ dobbiamo avere grande rispetto per il Parma – avverte il tecnico – Ripeto, ...

Cagliari - infortunio Pavoletti : tegola per Maran - svelati i tempi di recupero : infortunio Pavoletti- Brutte notizie in casa rossoblù. Leonardo Pavoletti si è sottoposto all’intervento chirurgico per risolvere il problema al legamento crociato, lesionato durante il match di campionato contro il Brescia. Inizialmente era trapelato un stop di circa 3-4 mesi, mentre i tempi di recupero, dopo l’intervento, potrebbero aggirarsi intorno ai 7 mesi. Brutte notizie per […] L'articolo Cagliari, infortunio Pavoletti: ...

Cagliari-Inter - le parole di Maran alla vigilia : “In campo con coraggio - i nerazzurri sono da scudetto” : “Mi dispiace per Leo, per lui, ovviamente anche per la squadra perché è un giocatore importante per noi”. Con queste parole il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, commenta ai microfoni di Sky Sport l’infortunio al crociato di Pavoletti. Al suo posto arriva il Cholito Simeone. “Dobbiamo cambiare qualcosa, la settimana scorsa abbiamo fatto più cross di tutti per sfruttare le caratteristiche di Leo, adesso qualcosa ...

Cagliari - le parole alla vigilia del tecnico Maran e i convocati per la sfida col Brescia : Dopo un mercato importante, è tra le squadre medio-piccole che possono sicuramente fare un buon salto di qualità. Dopo la cessione di Barella, il Cagliari ha riportato in Sardegna Nainggolan, ma non solo. Adesso, l’esordio: i rossoblu ospitano il neopromosso Brescia. Le parole alla vigilia del tecnico Maran. “Siamo emozionati, c’è grande voglia di iniziare un percorso in un’annata piena di contenuti. Vogliamo che ...

Cagliari - Maran : “Il Chievo è carico - voglio una squadra subito protagonista” : “Le difficoltà proposte dal primo impegno ufficiale sono diverse: incontriamo una squadra appena retrocessa, ma che ha fatto la A per tanti anni, con giocatori che conosco benissimo. Un avversario che avrà grandi motivazioni. Noi abbiamo fatto un mese impegnativo, stiamo smaltendo i carichi. Non siamo ancora al 100% ma certamente siamo a buon punto”. Così il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, alla vigilia del match contro il ...