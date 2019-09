Cado dalle Nubi film stasera in tv 24 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 24 settembre 2019)è ilin tv martedì 242019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 27 novembre 2009GENERE: CommediaANNO: 2009REGIA: Gennaro Nunziante: Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona, Gigi Angelillo, Anna Ferruzzo, Ludovica Modugno, Sereno Bukasa, Stefano Chiodaroli, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Francesca Chillemi, Claudia PenoniDURATA: 114 Minutiin tv:Checco (Zalone) è un simpatico cantante pugliese che sogna di diventare famoso e far carriera nel mondo dello spettacolo. Per vivere lavora nei week end in una gelateria e come cantante di piano-bar a Polignano a Mare. La sua fidanzata Angela, che ha sempre ...

artvvniall : STA SERA CI SARÀ 'CADO DALLE NUBI' SU CANALE 5, I FILM DI CHECCO MI FANNO SPACCARE, NON ANNOIANO M A I - taoduefilm : Questa sera Cado dalle nubi, in prima serata su Canale5. #UnaseraconChecco #Taodue - nicoyatta : Scusate ma cado dalle nuvole, world pride 2020 a Milano?? ?? -