Brexit | schiaffo a Johnson | stop al Parlamento è illegale Domani ripartono i lavori

Brexit - nuovo schiaffo a Johnson : Camera dei lord approva legge contro il No Deal : Dopo l'ok della Camera dei lord, approvata definitivamente la legge per il rinvio dell'uscita del Regno Unito dall'Ue senza accordo. Un uovo sostanziale colpo al No Deal verso il quale si era spinto Johnson. Al governo del neo Premier britannico non resta che spingere in favore di elezioni anticipate per metà ottobre per superare l'impasse politica.Continua a leggere