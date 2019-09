BREXIT | CORTE SUPREMA RIAPRE PARLAMENTO Johnson Londra fuori dall' Ue il 31

BREXIT - Corte Suprema : illegale chiudere il Parlamento - va riaperto : La decisione di Boris Johnson di chiudere le Camere per cinque settimane, per agevolare Brexit, è stata definita incostituzionale dai giudici dell’alta Corte britannica

BREXIT - la Corte Suprema : «Illegale la chiusura del Parlamento» : Contraria alla legge. Così è stata definita la richiesta, che ha ottenuto il benestare della Regina Elisabetta, del premier Boris Johnson di sospendere i lavori del Parlamento dal 10 settembre per 5 settimane. Lo ha stabilito la Corte Suprema britannica sentenziando che Johnson non aveva il diritto di sospendere i lavori delle due Camere. Il primo ministro ha dichiarato di farlo perché il nuovo governo avesse il tempo utile per presentare il suo ...

Johnson e BREXIT - cosa succede dopo la sentenza-bomba della Corte Suprema : I giudici hanno ritenuto «illegale» la sospensione del Parlamento britannico voluta dal premier conservatore. Il verdetto farà storia, ma quali sono le sue conseguenze nell’immediato??

BREXIT - Johnson : Corte Suprema "ingiusta" : 14.55 "La sentenza va rispettata, ho il massimo rispetto per la Corte Suprema, ma sono in disaccordo" . Lo dice da New York, dove si trova per l'Assemblea generale Onu, il premier Gb Johnson. "La sospensione è utilizzata da secoli, senza questo tipo di problemi", dice, commentando la sentenza di illegittimità della sospensione del Parlamento decisa dal suo governo. "Ci sono molte persone che vogliono frustrare la Brexit e impedire di uscire ...

BREXIT - Boris Johnson si schianta sulla Corte Suprema : "Illegale chiudere il Parlamento". Caos : si dimette? : La sospensione del Parlamento inglese voluta dal premier Boris Johnson è "illegale". La Corte Suprema ha bocciato la decisione del primo ministro per spianarsi la strada verso la Brexit e chiede che il Parlamento torni a riunirsi "il prima possibile". Gli undici giudici hanno deciso all'unanimità ch

BREXIT - schiaffo a Boris Johnson : per la Corte Suprema lo stop al Parlamento è illegale : L'atteso verdetto della Corte Suprema britannica è arrivato ed è uno schiaffo a Boris Johnson: i giudici supremi hanno dichiarato oggi non legale la sospensione (prorogation)...

La Corte Suprema inglese affossa la BREXIT : il Parlamento deve riaprire subito : Colpo del ko per Boris Johnson e per la Brexit. La Corte Suprema di Londra ha dichiarato “non legale, nulla

BREXIT - la Corte suprema dà torto al premier Johnson : “Illegale sospendere il Parlamento” : Nuovo schiaffo, in piena crisi per la Brexit, al premier britannico Boris Johnson: la Corte suprema britannica ha dichiarato illegale, nulla e senza effetto la decisione di sospendere il Parlamento. La sospensione, quindi, non è più valida e il Parlamento dovrebbe tornare a riunirsi in tempi molto brevi.Continua a leggere

BREXIT - Suprema Corte di Londra : illegale la sospensione del Parlamento decisa da Johnson : La Corte Suprema britannica ha dichiarato oggi non legale la sospensione (prorogation) del Parlamento voluta dal primo ministro Boris Johnson fino al 14 ottobre, nel pieno della crisi sulla Brexit, accogliendo i gli argomenti dei ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro Remain. Il verdetto è stato raggiunto all’unanimità dal collegio degli 11 giudici. L'articolo Brexit, Suprema Corte di Londra: illegale la sospensione del Parlamento ...

BREXIT - schiaffo della Corte Suprema a Johnson : ?«Illegale la sospensione del Parlamento» : La Corte Suprema britannica ha stabilito che la sospensione del Parlamento decisa da Boris Johnson è illegale. La

BREXIT - Corte d’appello scozzese : “Sospensione del Parlamento voluta da Johnson è illegale” : La sospensione dei lavori del Parlamento di Londra decisa da Boris Johnson è “illegale“. Si è pronunciata così la Corte di appello di Edimburgo, presso la quale era stato presentato un ricorso contro la “prorogation” voluta dal primo ministro britannico, in base alla cui decisione Westminster riaprirà i battenti solo il 14 ottobre, ad appena due settimane dalla data in cui è prevista l’uscita del Regno Unito ...

"La sospensione del Parlamento soffoca il dibattito sulla BREXIT" : corte scozzese dichiara illegale la scelta di Johnson : La corte d’appello scozzese ha definito “illegale” la decisione di Boris Johnson di sospendere il Parlamento britannico dal 9 settembre al 14 ottobre. Il giudice ha ribaltato la decisione di primo grado che si era espressa in maniera differente.Per la corte scozzese la scelta di chiudere il Parlamento vìola le norme fondamentali della Gran Bretagna e, si legge sul Guardian, soffoca il dibattito parlamentare sulla ...