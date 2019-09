Brescia-Juventus | Sarri | “Bene nel palleggio | ma la difesa deve migliorare”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “Siamo migliorati molto nel, controllando meglio la partita. Dobbiamo perfezionare meglio la fase difensiva, ma ho visto dei passi in avanti anche nelle occasioni create. In una partita dove sei andato sotto dopo 4 minuti in un ambiente con tanto entusiasmo non era semplice”. Così Maurizio, allenatore della, commenta la vittoria contro il. Sul cambio di modulo,ha detto: “Dobbiamo essere pronti a tutte e due le soluzioni, ora abbiamo problemi con gli esterni offensivi mentre abbiamo tanti centrocampisti. Poi se fra un mese gli attaccanti esterni sono in salute si riprenderanno entrambe le soluzioni”.1-2, le pagelle di CalcioWeb: Szczesny pronto per Paperissima FOTO A proposito dei singoli. “Dopo due ottime gare da esterno offensivo, Cuadrado ha fatto una buona partita da esterno difensivo. ...

