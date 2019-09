Brescia Juventus formazioni | colpo di scena | nuovo modulo | c’è Ramsey!

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 24 settembre 2019)- Come riportato in mattinata, lasi prepara alla complicata sfida del Rigamonti contro il. Secondo le ultime indiscrezioni, Sarri potrebbe affidarsi ad un insolito 4-3-1-2, con Ramsey alla spalle di Dybala-Higuain. Una nuova idea tattica che potrebbe trovare conferme sia in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro. Ramsey potrebbe scendere in campo dal 1′ e agire a sostegno di Higuain e Dybala.: novità Ramsey trequartista Come accennato in mattinata, qualche dubbio in chiave difensiva, ma la svolta tattica potrebbe riguardare soprattutto il centrocampo e l’attacco. Bernardeschi ancora in panchina. In attacco, salvo clamorosi colpi di, spazio per Dybala e Higuain. In difesa ballottaggio Danilo-Cuadrado. Leggi anche:streaming: dove seguire il match gratis, no ...

