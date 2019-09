Brasile | Bolsonaro | “La Foresta Amazzonica non è patrimonio dell’umanità”

11 milioni di terrapiattisti in Brasile - tra cui un guru di Bolsonaro : una convention a novembre : Il prossimo 10 novembre, San Paolo ospiterà la convention dei terrapiattisti brasiliani. È la prima di questo tipo nello stato, dove il numero di chi è convinto che la terra sia piatta è incredibilmente alto: circa 11 milioni di persone, il 7% della popolazione del Paese! Persino il filosofo Olavo de Carvalho, guru del presidente Jair Bolsonaro, ha mostrato una certa simpatia per il movimento sostenendo in un tweet che “finora” non è ...

Brasile - il piano segreto di Bolsonaro per cementificare l’Amazzonia : Il governo brasiliano vuole costruire in Amazzonia. La notizia è stata divulgata dal sito di news The Intercept, che ha ottenuto registrazioni di riunioni segrete tenute da Bolsonaro con membri delle forze armate. Il progetto si chiama Barone di Rio Branco, e mira a dare "incentivi per grandi lavori pubblici che attraggano popolazioni non indigene di altri regioni del paese", perché si stabiliscano nell'area.Continua a leggere

Il presidente del Brasile - Jair Bolsonaro - è stato operato per la quarta volta a causa della pugnalata ricevuta un anno fa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato operato all’addome per correggere un laparocele (un tipo di ernia addominale) formatosi in seguito alle tre precedenti operazioni chirurgiche a cui era stato sottoposto dopo che nel settembre del 2018 era stato pugnalato durante un

La violenza nel Brasile di Bolsonaro : Presentando la sua relazione annuale a Ginevra, l’Alta Commissaria dell’ONU per i diritti umani Michelle Bachelet ha denunciato che “tra gennaio e giugno del 2019, solo a Río de Janeiro e San Paolo, siamo stati informati di 1291 persone assassinate dalla polizia, un aumento dal 12 al 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.” Alla denuncia dell’ex presidente socialista cilena ha fatto ...

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà all’incontro dei leader sudamericani sull’Amazzonia previsto per venerdì : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà alla riunione dei leader sudamericani in programma per venerdì 6 settembre a Leticia, in Colombia, organizzata per discutere come difendere la foresta amazzonica, che nell’ultimo mese ha subito un gran numero di

BOLSONARO RIFIUTA AIUTI PER INCENDI AMAZZONIA/ Trump : "Brasile ha appoggio degli Usa" : BOLSONARO RIFIUTA AIUTI per INCENDI AMAZZONIA e prosegue scontro con Macron. Trump lo difende: 'Brasile ha pieno appoggio degli Usa'.

Brasile : Borne - ‘impegni Bolsonaro non mantenuti - per ora no accordo Mercosur’ : Parigi, 27 ago. (AdnKronos) – “Gli impegni che erano stati annunciati dal presidente del Brasile, Jair Bolsanaro non sono stati mantenuti” perciò “con queste premesse l’accordo Mercosur non potrà essere firmato”. A ribadirlo ai microfoni della radio francese ‘France Inter’ è il ministro francese della Transizione ecologica, èlisabeth Borne. “La Francia non è l’unico paese ad aver ...

Amazzonia in fiamme - il Brasile rifiuta l’aiuto del G7. Bolsonaro contro Macron : “Non siamo colonia” : “Non possiamo accettare che un presidente, Macron, scateni attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, né nasconda le sue intenzioni dietro l’idea di una “alleanza” dei paesi del G7 per “salvare” l’Amazzonia, come se fossimo una colonia o la terra di nessuno”. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro in un tweet rifiuta così l’aiuto da 20 milioni di euro offerto dai leader del G7 ...

Bolsonaro deride Brigitte Macron. Il presidente francese : "Irrispettoso - mi dispiace per il Brasile" : Assume toni sempre più duri lo scontro tra Macron e Bolsonaro, partiti dalla polemica sulla gestione dei roghi in Amazzonia. Ad accendere ulteriormente gli animi è stato un post su Facebook offensivo nei confronti della moglie del presidente francese, Brigitte. Un utente, Rodrigo Andreaca, ha pubblicato una foto in cui si mettevano a confronto le mogli dei due leader. Accanto alle immagini il commento: “Adesso ...

Amazzonia - Bolsonaro : “incendi nella media - basta disinformazione che danneggia il Brasile”. E arriva l’aiuto dell’Argentina : Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sminuisce la portata degli incendi in Amazzonia e invita i brasiliani a non creare disinformazione. “Gli incendi non sono piu’ violenti della media degli ultimi 15 anni ma non siamo soddisfatti di cio’ che vediamo. Agiremo con forza per controllare gli incendi in Amazzonia“, ha dichiarato il capo di Stato in un video messaggio pubblicato su Twitter. Il presidente di estrema ...

