BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari attende l' indice Ifo | 24 settembre 2019

BORSA ITALIANA oggi/ Juventus a -6 - 2% - Enel a +0 - 8% - 23 settembre 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale bene Enel e Italgas. Male invece Unicredit e Juventus

BORSA ITALIANA OGGI/ Unicredit a -3 - 3% - Juventus a -5 - 7% - 23 settembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in ribasso. Sul listino principale bene Enel. Male invece Unicredit , Juventus e Tenaris

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 02% - Mediobanca a +2 - 8% - 20 settembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari chiude quasi in parità. Sul listino principale bene Mediobanca e Atlantia. Male invece Buzzi

BORSA ITALIANA oggi/ Atlantia a +1 - 4% - Mediobanca a +3 - 1% - 20 settembre 2019 - : Borsa Italiana news. Per Piazza Affari resta in lieve rialzo. Sul listino principale bene Mediobanca e Atlantia . Male invece Buzzi

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari e la giornata di Carige - 20 settembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancano dati macroeconomici rilevanti. In programma anche l'assemblea degli azionisti di Carige