Bolsonaro | “L' Amazzonia è dei brasiliani | non è patrimonio dell' umanità”

Bolsonaro : Amazzonia non è dell'umanità : 17.25 "E' sbagliato affermare che l'Amazzonia sia patrimonio dell'umanità".Lo ha detto il presidente brasiliano Bolsonaro, parlando all'Onu, e ha accusato alcuni Paesi di "un atteggiamento coloniale" verso il Brasile. "La regione amazzonica rimane virtualmente intatta e prova che siamo uno dei Paesi che più protegge l'ambiente", aggiunge, parlando di "sensazionalismo" dei media internazionali sugli incendi. Cita il caso dell'estradizione di ...

Amazzonia - l’ossessione dell’occupazione. Il piano Bolsonaro per la conquista della foresta : L’occupazione dell’Amazzonia è un’ossessione per i governi autoritari del Brasile da sempre. E non stupisce il piano del presidente Jair Bolsonaro per assecondarla una volta per tutte. Con tre infrastrutture in particolare: la diga idroelettrica a Oriximiná, un ponte sul Rio delle Amazzoni nel municipio di Óbidos e l’estensione dell’autostrada Br-163 a Suriname. Bolsonaro punta alle risorse del suolo e del sottosuolo di un’area considerata ...

Audio : Bolsonaro vuole edificare l'Amazzonia : Il progetto del presidente è stato reso pubblico grazie all'Audio rubato durante una riunione riservata. Intanto studenti di tutto il mondo scendono in piazza per un futuro verde e migliore.

Brasile - il piano segreto di Bolsonaro per cementificare l’Amazzonia : Il governo brasiliano vuole costruire in Amazzonia. La notizia è stata divulgata dal sito di news The Intercept, che ha ottenuto registrazioni di riunioni segrete tenute da Bolsonaro con membri delle forze armate. Il progetto si chiama Barone di Rio Branco, e mira a dare "incentivi per grandi lavori pubblici che attraggano popolazioni non indigene di altri regioni del paese", perché si stabiliscano nell'area.Continua a leggere

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà all’incontro dei leader sudamericani sull’Amazzonia previsto per venerdì : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà alla riunione dei leader sudamericani in programma per venerdì 6 settembre a Leticia, in Colombia, organizzata per discutere come difendere la foresta amazzonica, che nell’ultimo mese ha subito un gran numero di

Amazzonia in fiamme : Bolsonaro salterà il summit sugli incendi - ordine del medico : Jair Bolsonaro salterà il summit regionale sugli incendi che stanno devastando l’Amazzonia: lo ha reso noto un portavoce, precisando che si tratta di un ordine del medico in vista dell’intervento chirurgico al quale il presidente brasiliano deve sottoporsi domenica prossima. Il Brasile potrebbe inviare un rappresentante al posto di Bolsonaro o chiedere di rinviare il vertice. Il presidente sarà sottoposto ad un intervento chirurgico ...

Incendi Amazzonia - Bolsonaro Jr : “Non ci dobbiamo prostituire” : Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair Bolsonaro e presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati brasiliana, ha detto che il suo paese non si deve “prostituire” per ottenere assistenza internazionale per la protezione ambientale dell’Amazzonia. In dichiarazioni diffuse da G1, il sito news della Globo, Eduardo Bolsonaro si e’ chiesto: “dobbiamo rimanere qui, accettando fondi per ...

Incendi Amazzonia - al via il decreto Bolsonaro : vietato appiccare il fuoco per 2 mesi : Prosegue l’allerta Incendi in Amazzonia, dove i roghi hanno interessato una vasta zona del polmone del mondo, causando ingenti danni a tutto l’ecosistema del territorio e conseguenze che potrebbero avere delle proporzioni globali. Da gennaio ad oggi in Brasile si sono contati 83.329 roghi, più della metà di questi (52,1%) nella foresta pluviale amazzonica, stando ai dati forniti dallo Space Observation Institute. Il presidente Jair ...

Amazzonia - lo scempio è in atto da sempre. E non è tutta colpa di Bolsonaro : Nell’ultimo post abbiamo sviscerato le devastazioni ambientali causate dalla multinazionale Vale e le sue consociate che, con il crollo delle dighe lungo il territorio amazzonico di Minas Gerais, hanno provocato centinaia di vittime, inquinamento permanente e annientamento di specie rare – oltre alla distruzione delle fonti di acqua potabile – nei villaggi circostanti e nelle riserve indigene. Integrare per condizionare Il ...

L'Amazzonia non è “il polmone della Terra” - non sta bruciando tutta e non è solo colpa di Bolsonaro : Roma. Con una serie di tweet feroci prima, e con alcune dichiarazioni del capo del suo staff dopo, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha fatto sapere di volere rifiutare gli oltre 22 milioni di dollari promessi dal G7 per aiutare il suo paese a combattere gli incendi che stanno colpendo l’Amaz

Bolsonaro RIFIUTA AIUTI PER INCENDI AMAZZONIA/ Trump : "Brasile ha appoggio degli Usa" : BOLSONARO RIFIUTA AIUTI per INCENDI AMAZZONIA e prosegue scontro con Macron. Trump lo difende: 'Brasile ha pieno appoggio degli Usa'.

Pieno sostegno di Trump a Bolsonaro : lavora bene contro i fuochi dell’Amazzonia : Il presidente americano, Donald Trump, offre il "Pieno sostegno degli Stati Uniti" al presidente brasiliano, Jair Bolsonaro. "Ho conosciuto il presidente Jair Bolsonaro bene nei nostri colloqui con il Brasile. Sta lavorando molto duramente contro i fuochi dell'Amazzonia e sotto tutti gli aspetti sta facendo un ottimo lavoro per il popolo brasiliano. Non e' facile. Lui e il suo paese hanno il Pieno e completo sostegno degli Stati Uniti!", ha ...

Bolsonaro rifiuta gli aiuti del G7 e sfida il mondo sui roghi in Amazzonia : Bolsonaro sbatte la porta in faccia ai Grandi della Terra, mentre l’Amazzonia continua a bruciare. Nelle ultime 24 ore, gli incendi nella foresta amazzonica sono avanzati e cresciuti ancora e l’esercito brasiliano, al suo secondo giorno d’intervento, non sembra in grado di fermarli. Nonostante questo, il Brasile ha rifiutato gli aiuti di emergenza, da 20 milioni di dollari, proposta dai Paesi del G7 per gli incendi che stanno ...

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro vs Macron/ Rifiutati aiuti G7 - 'Non prendo lezioni' : Incendi in Amazzonia, Bolsonaro vs Macron per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"