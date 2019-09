Bollette | l’authority dell’energia | “Da ottobre incremento del 2 | 6% per l’elettricità e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Dall’1la bolletta del gas aumenterà, per una famiglia tipo in regime di tutela, del 2,6%, mentre quella del gas salirà del 3,9%. Lo ho comunicato l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che ha motivato i rincari citando il normale andamento stagionale dei prezzi, la riduzione della produzione di gas olandese, alcune restrizioni all’accesso ai gasdotti di transito europei. Sempre in materia di produzione elettrica pesano i timori per un possibile calo della produzione francese nei prossimi mesi, a causa dei problemi in alcune centrali nucleari. Tra i motivi dei rincari, spiega Arera, anche le recenti tensioni geopolitiche legate agli attacchi alle piattaforme petrolifere saudite, che hanno influenzato le quotazioni delle principali commodity energetiche. Sono quindi prevalentemente l’andamento stagionale dei mercati e le criticità internazionali a ...

