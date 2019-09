Bentornata Fortitudo Bologna! Dal fallimento al ritorno in Serie A | l’esordio contro

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) LaBologna vince alnel suoinA: Pesaro si arrende 72-80 sotto i colpi di Edward Daniel La nuova stagione dellaA di Basket si apre con un match fra due squadre che hanno avuto un posto importante nella storia della pallacanestro italiano: fra Pesaro eBologna ci sono ben 4 scudetti in campo, nonostante gli ultimi anni tribolati per entrambe le parti. Ma se Pesaro ha ‘sofferto’ inA, per laBologna l’ultimo decennio è stato un vero e proprio inferno sportivo. Una delle due metà di ‘Basket City’ è passata attraverso la retrocessione, l’esclusione dai campionati per inadempienze economiche, la radiazione dalla FIP e ilsocietario. Risorta dalle proprie ceneri, laha poi iniziato la scalata verso ilinA, posto che le spetta di diritto.di oggi era una partita da non ...

MassiR23 : #Fortitudo corsara a Pesaro 72-80. BentornatA per davvero -