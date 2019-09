Basket | riparte la Serie A | Pesaro-Fortitudo Bologna fa da apripista in attesa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) L’ultimo rilancio è quello definitivo: Ettore Messina in panchina, un’artista del passaggio come Sergio Rodriguez a guidare la squadra, un mix di stranieri che garantiscono punti ed esperienza, oltre alle conferme dei pezzi da 90 e l’innesto del miglior italiano dell’ultimo campionato. Dopo il disastro dello scorso anno, l’Olimpia Armani Exchange Milano rilancia e va all-in con un mercato degno delle regine d’Europa. E si candida, nonostante gli investimenti della Virtuse l’affidabilità della Reyer Venezia campione d’Italia, a recitare il ruolo di solista nellaA chemartedì sera dadove la Virtus Libertas riaccoglie nella massimala. IL TRIO DI TESTA – Come e forse più degli scorsi anni, quando non sempre è riuscita a imporsi, Milano parte da strafavorita per il titolo. Non solo ...

