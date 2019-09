Basket | 1a Giornata Serie A 2019-2020 | si comincia con Pesaro-Fortitudo Milano esordisce

Calendario Serie A Basket : orari prima giornata - programma - tv e streaming. Il palinsesto RAI ed Eurosport : Questa sera (24 settembre) esattamente 94 giorni dopo l’ultima volta tornerà la Serie A di basket. Il massimo campionato italiano è pronto a ripartire dopo un’estate caldissima che ha visto numerosi cambiamenti, ma che soprattutto ha visto andare in scena un epico Mondiale. Tutto questo, però, al momento è acqua passata. Da oggi si tornerà a lottare per il titolo di campione italiano, un duello che infuocherà il cuore di ogni ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : comincia bene il weekend di Udine - entrambe le squadre italiane vanno alla seconda giornata : Si è svolta oggi la prima giornata della terzultima tappa delle Women’s Series di Basket 3×3, che per questo weekend si sposta in Italia, a Udine, terra che tante volte ha ospitato Basket internazionale in questi anni. L’Italia si presenta con due formazioni, quella normale (Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Arianna Zampieri, Giulia Rulli) e quella Under 23 (Giulia Ianezic, Valeria Trucco, Clara Rosini, Meriem Nasraoui). ...

Basket - Mondiali 2019 : in campo le stelle americane! Il big match Francia-Germania infuocherà la giornata : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA giornata DEI Mondiali 2019 DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 09.30) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) La seconda giornata dei Mondiali di Basket 2019 propone i primi impegni delle squadre inserite nei gironi E, F, G e H. In tutto saranno otto le partite in programma e ci sono match davvero interessanti fra tutti ...

Basket - Mondiali 2019 : in campo le stelle americane! Il big match Francia-Germania infuocherà la giornata : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA giornata DEI Mondiali 2019 DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 09.30) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) La seconda giornata dei Mondiali di Basket 2019 propone i primi impegni delle squadre inserite nei gironi E, F, G e H. In tutto saranno otto le partite in programma e ci sono match davvero interessanti fra tutti ...

Risultati Mondiali Basket 2019/ Diretta live score della 1giornata - fase a gironi - : Risultati Mondiali di Basket 2019: la Diretta live score delle partite in programma oggi 31 agosto 2019, 1giornata della fase a gironi.