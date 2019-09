Ballando | tra Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen amore già finito? Gli indizi sui social

La Strada di Casa - Lucrezia Lante della Rovere a Blogo : "In Gloria - ad un certo punto - qualcosa si romperà... Vorrei rifare Ballando con le Stelle!" (Video) : Da martedì 17 settembre 2019, in prima serata su Rai 1, avrà inizio la seconda stagione de La Strada di Casa, serie tv diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini.Lucrezia Lante della Rovere tornerà a ricoprire il ruolo di Gloria, moglie di Fausto Morra, su cui, durante la seconda stagione, si abbatterà una terribile ombra che le farà capire di non essere una donna invincibile, davanti ai colpi della ...

Ballando - Oradei svela perché è finita con Veera : “Osvaldo non c’entra” : Dopo mesi di pettegolezzi e lunghi silenzi, Stefano Oradei svela tutta la verità sul rapporto con Veera Kinnunen e il nuovo amore di lei con Dani Osvaldo. Tutto era iniziato a Ballando con le Stelle quando il ballerino era stato costretto a scusarsi in diretta con la compagna per via della sua gelosia nei confronti di Dani Osvaldo. L’ex calciatore e la ballerina erano apparsi sempre molto complici e questo aveva innervosito Stefano. Dopo ...

Ballando con le Stelle - Ekaterina Vaganova incinta : l’ex maestra parla dopo l’uragano : Ekaterina Vaganova incinta, l’ex maestra di Ballando con le Stelle al settimo cielo Ekaterina Vaganova non è un volto sconosciuto ai fan di Ballando con le Stelle perché anche se non è più nel cast della trasmissione di Rai Uno da un paio d’anni ricordiamo tutti che è stato una delle maestre di danza più […] L'articolo Ballando con le Stelle, Ekaterina Vaganova incinta: l’ex maestra parla dopo l’uragano proviene da ...

Samanta Togni : la maestra di Ballando è innamorata di un chirurgo : Samanta Togni ha finalmente ritrovato l'amore. La bella ed esperta maestra di danza di Ballando con le stelle, storico programma Rai condotto da Milly Carlucci, si è fidanzata con un mago della chirurgia plastica. Il suo nome è Mario Russo ed è un brillante e facoltoso medico bello come un divo, dai capelli castani e gli occhi verdi. Laura Costantini, in un recente articolo pubblicato su Grand Hotel, ha paragonato Mario ad un divo della celebre ...

“Cosa è successo tra me e Stefano Oradei”. Ballando - la rivelazione di Gessica Notaro : Gessica Notaro rompe il silenzio e per la prima volta parla del rapporto con Stefano Oradei e del presunto triangolo con Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle. Come è ormai noto la ballerina si è separata dallo storico compagno, consolandosi fra le braccia di Dani Osvaldo con cui ha fatto coppia nell’ultima edizione di Ballando. La scintilla sarebbe scoccata mentre stava ancora insieme a Stefano Oradei che, geloso del rivale in amore, era ...

Ballando - tradimenti e bugie. La palla passa a Milly - che stavolta dice la sua : Mentre è partito il totonome per il prossimo cast di Ballando con le stelle, con i nomi importanti di Elisa Isoardi e della pallavolista Francesca Piccinini che circolano con sempre maggiore insistenza, ecco che torna a parlare Milly Carlucci. La padrone di casa, amatissima dagli italiani e premiata dagli ascolti lo scorso anno, lo ha fatto dalle colonne del settimanale ‘Chi’, nel corso di un lunga intervista. Impossibile non chiedere un parete ...

“Stefano Oradei tradiva Veera Kinnunen con quella concorrente”. Ballando con le Stelle - l’ultima indiscrezione : Da partner in pista, a Ballando con le Stelle, a coppia nella vita: Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen non si nascondono e, dopo il gossip che li aveva travolti durante il talent danzerino di Milly Carlucci sono usciti allo scoperto sui social. Prima sono andati in vacanza nel Nord Europa, a casa della ballerina, e subito dopo sono volati in Argentina, per incontrare la famiglia dell’ex calciatore. Un fidanzamento che non è però stato accolto ...

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci vuole lei : terremoto sexy - la super-star sportiva in trasmissione? : Tutti in fibrillazione per la prossima edizione di Ballando Con le Stelle, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 in prima serata il sabato sera. Com'è giusto che sia, stanno venendo fuori le prime indiscrezioni in merito al cast. Tra i primi nomi ad esser saltati fuori, quello di Elisa Isoar

Ballando - è finita tra Samanta Togni e Cristian Panucci : L’estate calda delle coppie nate tra grazie alle danze di Ballando con le Stelle, continua. Per un amore che nasce e cresce, quello tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, c’è un amore che finisce, quello che ha unito la ballerina Samanta Togni e l’ex calciatore Cristian Panucci. Le voci si rincorrevano da tempo e ora è arrivata la conferma direttamente dall’insegnante di Ballando, che rispondendo a una precisa domanda del settimanale DiPiù ha ...