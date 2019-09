Audi - Al volante della RS7 Sportback

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Alzare lasticella. questo lobiettivo di ogni nuova vettura del repartoRS. Con la nuova RS7ci sono riusciti per lennesima volta, realizzando una comoda ammiraglia che consente di viaggiare con la famiglia e al tempo stesso di raggiungere i 305 km/h e di bruciare lo 0-100 km/h in 3.6 secondi. Il valore aggiunto rispetto al passato sono la precisione e lagilità di guida nei percorsi misti, caratteristiche inaspettate per una vettura lunga cinque metri e larga due. Prestazioni elevate e confort da ammiraglia. Il V8 biturbo ha una spinta praticamente infinita, con lo 0-200 km/h coperto in 12 secondi e il motore che continua a salire senza interruzione. L'impianto carboceramico (optional) monta dischi anteriori da 440 mm di diametro e posteriori da 370 mm in grado di tenere a bada l'esuberanzaquattro porte. Al tempo stesso la RS7può diventare la compagna di ...

