Atletica - Mondiali 2019 : Massimo Stano - l’ora della verità. L’azzurro può giocarsi una medaglia nella 20 km : Massimo Stano si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, l’azzurro sarà infatti uno dei grandi favoriti per la conquista delle medaglie ed è una delle migliori carte della nutrita Nazionale che sarà impegnata in Medio Oriente. nella 20 km di marcia, infatti, si presenta forte del record italiano (1h17:45) siglato a La Coruña nel mese di giugno, un ...

Atletica - Mondiali 2019 : Antonella Palmisano ci riprova nella marcia. Eleonora Giorgi vuole sbancare nella 50 km : Antonella Palmisano sarà una delle migliori carte da medaglia per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che andranno in scena a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. La pugliese si presenterà in Medio Oriente con il concreto obiettivo di difendere il bronzo conquistato due anni fa a Londra o magari puntare a un obiettivo ancora più prestigioso, ma la missione non sarà delle più semplici per l’azzurra, che dovrà fare i ...

Mondiali Atletica 2019 – Il primo gruppo azzurro ha raggiunto Doha - venerdì scatta la rassegna iridata : Cresce l’attesa per l’inizio dei Campionati del Mondo di Atletica, che si svolgeranno in Qatar fino al 6 ottobre Il primo gruppo di azzurri ha raggiunto poco fa Doha, capiatale del Qatar dove da venerdì pomeriggio prenderanno il via i Campionati del Mondo (gare in programma fino a domenica 6 ottobre). Altri atleti affronteranno il viaggio nei prossimi giorni e prenderanno confidenza con lo stadio Khalifa e con i percorsi della ...

Atletica - Mondiali 2019 : Claudio Stecchi insegue la finale nel salto con l’asta in una gara che si prospetta stellare : Cresce l’attesa per l’inizio dei Mondiali di Atletica di Doha 2019 fissato per venerdì 27 settembre. Nel secondo giorno di gare scenderà in pedana Claudio Stecchi che punta alla finale nel salto in alto. L’atleta delle Fiamme Gialle in questa stagione ha superato quota 5.70 a Castelporziano, arrivando a due centimetri dal record personale, con conseguente iniezione di fiducia in vista della prova iridata. Ai Mondiali di Londra ...

Atletica - Mondiali 2019 : Filippo Tortu e Marcell Jacobs - le frecce azzurre a caccia di una storica finale nei 100 metri : L’Italia può sognare in grande nella velocità ai Mondiali 2019 di Atletica leggera? Tutto dipenderà da Filippo Tortu e Marcell Jacobs che si cimenteranno sui 100 metri a Doha, sotto il caldo torrido della capitale del Qatar gli azzurri cercheranno una prestazione importante e proveranno a lottare per accedere alla finale della gara regina ma la missione si preannuncia estremamente complicata visto il parterre di lusso impegnato sulla ...

Atletica - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto o quasi sulla marcia - maratona per sorprendere : L’Italia conquisterà una medaglia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera? La nostra Nazionale riuscirà a tornare a casa con qualcosa in mano? Classiche domande alla vigilia della rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre: due anni fa arrivò il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia accompagnato però da uno zero totale in termini di finali delle gare all’interno dello stadio. Questa ...

Atletica - Mondiali 2019 : Maratona femminile e 50 km di marcia a rischio cancellazione! Caldo rovente a Doha : Alcune gare dei Mondiali 2019 di Atletica leggera rischiano di essere cancellate! A Doha, capitale del Qatar dove andrà in scena la rassegna iridata dal 27 settembre al 6 ottobre, fa infatti davvero troppo Caldo e sono annunciate temperature letteralmente roventi per i primi tre giorni di gara con la colonnina di mercurio che potrebbe addirittura toccare quota 48 °C alle ore 20.00. In quelle condizioni si fatica anche soltanto a rimanere seduti, ...

Atletica - Mondiali 2019 : quando gareggiano gli azzurri giorno per giorno. Calendario - programma - orari e tv : Ben 66 italiani parteciperanno ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. Riflettori puntati in particol modo su Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi, Filippo Tortu, Ginmarco Tamberi che saranno le punte di diamante di una Nazionale desiderosa di mettersi in luce. Di seguito il Calendario completo e gli orari di quando gareggeranno gli italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. ...

Mondiali di Atletica 2019 – La Iaaf conferma la sospensione - Russia bandita dalla rassegna di Doha : Il Consiglio della Iaaf riunito oggi ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi, iniziata nel novembre del 2015 Ai Mondiali di Atletica che scatteranno venerdì a Doha non ci saranno atleti sotto bandiera della Russia, il Consiglio della Iaaf ha infatti deciso oggi di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel 2015, dopo lo scandalo doping. LaPresse/Reuters Gli atleti russi potranno comunque partecipare ...

Mondiali di Atletica - la Iaaf esclude la Russia : prolungata la sospensione per doping di Stato : La Russia non potrà partecipare ai Mondiali di atletica di Doha, al via venerdì. Il Consiglio della Iaaf, riunito oggi, ha infatti deciso di prolungare la sospensione inflitta alla Federazione russa nel novembre 2015 in seguito allo scandalo del doping di Stato nel quale si era ritrovata invischiata Mosca. La Russia ha già saltato la precedente edizione della rassegna iridata di atletica del 2017 a Londra, così come le Olimpiadi di Rio ...

Atletica - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Piazzamenti delle staffette e minimi da conseguire : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, si tratta di una collocazione particolare in calendario e ben diversa rispetto alla consueta finestra estiva: le temperature in Medio Oriente sono molto elevate e si è dunque deciso di posticipare la rassegna iridata a inizio autunno, tra l’altro molte gare si disputeranno in seconda serata proprio per permettere agli atleti di non dover fare ...

Atletica - Mondiali 2019. Alfio Giomi : “Tamberi e Tortu punte di diamante. Italia numerosissima - puntiamo a tante finali : è un anno d’oro” : Mancano soltanto quattro giorni ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che andranno in scena a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, l’Italia parteciperà alla rassegna iridata con addirittura 66 atleti e spera di essere protagonista anche se non sarà semplice fare la differenza vista l’elevata concorrenza. Le carte da medaglia a disposizione della nostra Nazionale sono soprattutto Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Massimo ...