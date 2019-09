Atletica | Mondiali 2019 | Antonella Palmisano ci riprova nella marcia Eleonora Giorgi

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019)sarà una delle migliori carte da medaglia per l’Italia aidileggera che andranno in scena a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. La pugliese si presenterà in Medio Oriente con il concreto obiettivo di difendere il bronzo conquistato due anni fa a Londra o magari puntare a un obiettivo ancora più prestigioso, ma la missione non sarà delle più semplici per l’azzurra, che dovrà fare i conti con una concorrenza importante20 km di. La ragazza di Mottola, dodici mesi fa terza agli Europei, è reduce da una stagione poco produttiva e avara di soddisfazioni: ha disputato soltanto una gara sulla distanza prediletta e si è ritirata, la Coppa Europa non ha sorriso alla nostra portacolori che ha puntato tutte le sue attenzioni ed energie sull’appuntamento più importante dell’anno. Ci si attende una magia dalla ...

zazoomnews : Atletica Mondiali 2019: Claudio Stecchi insegue la finale nel salto con l’asta in una gara che si prospetta stellar… - sportface2016 : #Atletica #Doha2019 Poche ore al via del #Mondiale, anche il Ministro Spadafora in Qatar - JeuxCaselli : RT @simonesalvador: #RaiSport+HD trasmetterà in esclusiva i Mondiali di Atletica Leggera (26 settembre-6 ottobre). Copertura totale su #Ra… -