Atletica Maratona IAAF GOLD Label Hengshui Lake Dominio etiope | vincono Dessie e Megra

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Si è disputata l’edizione 2019 della“etichetta d’oro” di(Cina), corsa che si sviluppa lungo tutto il perimetro dell’omonimo lago. Tanti gli iscritti a caccia di punti importanti per scalare il ranking mondiale. In campo maschile a vincere, una gara nel complesso molto equilibrata, è stato l’Aychewcon un crono di 02h08’51’’, dopo aver staccato negli ultimi 400m il connazionale Bonsa Direba, al traguardo in 2h09’04’’, e il kenyano Joel Kemboi Kimurer 2h09’05’’, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.anche nella gara femminile, con Martache stravince tagliando il traguardo in 2h24’21’’, stabilendo così anche il record della corsa. Secondo e terzo posto per le connazionali Adula 2h27’32’’ e Beyene 2h28’30’’. DI SEGUITO i primi dieci classificati in campo maschile 1 Aychew(ETH) 02:08:51 2 Bonsa Direba (ETH) ...

OA_Sport : Atletica, Mondiali 2019: Maratona femminile e 50 km di marcia a rischio cancellazione! Caldo rovente a Doha - zazoomblog : Atletica Maratona del Mugello. Trionfano Carmine Bucilli e Federica Moroni - #Atletica #Maratona #Mugello. - zazoomnews : Atletica Maratona del Mugello. Trionfano Carmine Bucilli e Federica Moroni - #Atletica #Maratona #Mugello. -