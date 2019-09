Assemblea Onu | Trump | “Il futuro non è dei globalisti | ma dei patrioti” – LA DIRETTA

Trump giunto a NY per Assemblea Onu : 4.13 Il presidente Usa Donald Trump è da poco arrivato a New York,dove parteciperà all'assemblea generale dell'Onu che durerà per quattro giorni. Il presidente americano alloggerà alla Trump Tower sulla Quinta Strada. Il presidente americano durante l'assemblea avrà un incontro col premier Giuseppe Conte.Incontro confermato dallo stesso Conte appena giunto poche ore fa a New York insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Conte - bilaterale con Trump ai margini dell’Assemblea Onu : Delegazione italiana in partenza per partecipare alla 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite e agli eventi collegati. A capo della missione il premier Giuseppe Conte, che avrà numerosi colloqui bilaterali a cominciare da un probabile faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump

Clima - cosa direbbe il panda del Wwf all’Assemblea Onu? Il video d’animazione doppiato da Luca Ward fa riflettere : “Se sono qui è perché il tempo sta per scadere”. Il Wwf ha diffuso un video di animazione ideato da Paolo Marcellini (che ne ha curato anche la regia) e doppiato da Luca Ward, in cui il panda, da sempre animale simbolo dell’organizzazione che si occupa della difesa delle specie in pericolo, fa un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel video l’animale sferza i delegati dei paesi dell’Assemblea: ...

Clima - WWF : il Panda chiede un “New Deal” all’Assemblea Generale dell’ONU [VIDEO] : “Se sono qui è perché il tempo sta per scadere“. Esordisce così il Panda che, in un video di animazione ideato da Paolo Marcellini (che ne ha curato anche la regia) e doppiato da Luca Ward parla all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel video del WWF Italia il Panda dal podio sferza i delegati dei Paesi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “Appena 50 anni fa la mia specie era praticamente estinta. Grazie al lavoro ...

Al via l’Assemblea Onu sul clima - Greta Thunberg : “Noi giovani saremo inarrestabili” : Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità saranno il focus della 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. I lavori a New York si apriranno ufficialmente martedì, come di consueto con il discorso del seGretario generale Antonio Guterres, seguito dal presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro e da quello americano Donald Trump. Ma già da oggi, si è discusso di clima con lo Youth climate Summit a cui hanno partecipato giovani da tutto il ...

Usa - niente visto a Rouhani. Iran pronto a disertare Assemblea Onu : Teheran elimina il dollaro dalle transazioni bancarie con Russia, Turchia e Iraq per aggirare le sanzioni americane

Iran - Rohani ancora senza visto per gli Usa : a rischio presenza all’Assemblea generale Onu : Per ora è solo un ritardo, ma potrebbe trasformarsi in un nuovo caso diplomatico. Gli Stati Uniti non hanno ancora emesso i visti per permettere al presidente Iraniano Hassan Rohani, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giorni all’Assemblea generale dell’Onu a New York. Lo riferisce l’agenzia statale Iraniana Irna, secondo cui il governo di Teheran ...

Rohani : "Se non mi danno i visti Usa - non vado all'Assemblea Onu a New York" : Gli Stati Uniti non hanno ancor emesso i visti per permettere al presidente iraniano Hassan Rohani, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giorni all’Assemblea generale dell’Onu a New York.Lo riferisce l’Irna, secondo cui il governo di Teheran sarebbe pronto ad annullare la sua presenza al vertice se i visti non arriveranno nelle prossime ...

Conte incontrerà Trump a New York dopo l'Assemblea ONU : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontreranno nuovamente a fine mese a New York per il primo faccia a faccia tra i due leader dopo la formazione del nuovo esecutivo italiano. Trump aveva manifestato pubblicamente il proprio supporto a Giuseppe Conte durante la crisi di governo il mese scorso e ieri è stato tra i primi leader a mettersi in contatto col premier italiano dopo il ...