Arrestato lo stalker della pallavolista della Nazionale Alessia Orro

Arrestato lo stalker della pallavolista azzurra Alessia Orro : Lo stalker della pallavolista 21enne, Alessia Orro, è stato Arrestato. Per la palleggiatrice della nazionale azzurra che da anni gioca nella Unet e-work di Busto Arsizio l’incubo è finito. Da mesi il 53enne di Novara tormentava Orro. Sui social le scriveva: “Ti aspetto in camera mia, ti avrò, se non vuoi ti disintegro”. L’uomo la voleva convincere a diventare a tutti i costi la sua partner. ...