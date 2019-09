Arrestato lo stalker della pallavolista azzurra Alessia Orro

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Lo21enne,, è stato. Per la palleggiatricenazionaleche da anni gioca nella Unet e-work di Busto Arsizio l’incubo è finito. Da mesi il 53enne di Novara tormentava. Sui social le scriveva: “Ti aspetto in camera mia, ti avrò, se non vuoi ti disintegro”. L’uomo la voleva convincere a diventare a tutti i costi la sua partner. Per riuscire nel suo intento la tormentava di messaggi, la seguiva a ogni allenamento seduto sugli spalti e aveva acquistato un abbonamento “vip”squadra di pallavolo per poterla seguire anche in trasferta. È statoieri dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio, appena sbarcato da un volo proveniente da Olbia, dove si era recato per seguire un match in trasfertasquadra di Serie A in cui gioca ...

Italia_Notizie : Perseguita la pallavolista della Nazionale Alessia Orro, arrestato lo stalker - Corriere : Perseguita la pallavolista azzurra Alessia Orro, stalker arrestato - UnioneSarda : #Stalking, arrestato 53enne che perseguitava la pallavolista di #Oristano Alessia Orro -