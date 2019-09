Anticipo Serie A, Brescia-Juventus 1-2

Nell'prosegue la marcia della Juve che, con un'altra rimonta, passa a:1-2.Bianconeri per ora in testa Pronti-via e ilpassa in vantaggio: da Tonali a Romulo che libera al limite Donnarumma, l'attaccante piega le mani a Szczesny con una 'bomba' di destro (4').Al 40' c'è il pari Juve: corner di Dybala, il portiere Joronen devia su Chancellor per il più classico degli autogol. Nella ripresa bianconeri pericolosi con Higuain e Ramsey, è il preludio al gol di Pjanic che dal limite batte ancora Joronen: 1-2 (63').(Di martedì 24 settembre 2019)