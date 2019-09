Anticipazioni Uomini e Donne Over | Ida Platano sconvolge Riccardo

Anticipazioni Uomini e donne - Ida e Armando si sono baciati : Riccardo rimane sconvolto : Arrivano succulenti Anticipazioni dal mondo di Uomini e donne, di cui oggi pomeriggio è stata registrata una puntata del trono over che si preannuncia particolarmente scoppiettante per il pubblico da casa. Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che i protagonisti indiscussi saranno Ida e Riccardo, i quali si ritroveranno al centro dell'attenzione per un nuovo flirt che riguarda la dama del trono over. Dopo vari tira e molla, sembra proprio ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Maria De Filippi riprende Tina : Uomini e Donne: Tina Cipollari distratta, Maria De Filippi interviene Tina Cipollari con la sua spontaneità sarà la protagonista indiscussa della puntata di oggi di Uomini e Donne. Questa volta la bionda opinionista non sarà messa a confronto con Gemma Galgani, ma con i nuovi tronisti. oggi alle 14.45 su Canale5 andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico. Il secondo appuntamento settimanale con corteggiatrici e tronisti, metterà però ...

Anticipazioni Uomini e donne - 3^ registrazione : Javier viene smascherato e mandato via : Entra nel vivo questa nuova edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, di cui ieri sera è andato in onda il primo appuntamento dedicato al trono classico. Tra le novità che abbiamo visto c'è stato sicuramente l'arrivo in studio del corteggiatore Javier, che il pubblico di Canale 5 aveva avuto modo di conoscere già quest'estate per la sua partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatore. Javier si è messo ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna Tedesco al centro di un triangolo : Anna Tedesco ha trovato l’amore a UeD? Primi baci appassionati nel Trono Over Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Come di consueto la settimana nel salotto rosa di Maria De Filippi inizierà proprio con il segmento senior della trasmissione e Gemma Galgani non sarà l’unica protagonista. In base alle Anticipazioni di Uomini e Donne circolate in rete sembrerebbe infatti che Anna Tedesco sarà al centro della ...

Anticipazioni Uomini e donne - Trono Over : Gemma liquida Cristiano ed esce con Pietro : Si apre oggi 23 settembre una nuova settimana dedicata a Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Nelle prossime puntate si tornerà inevitabilmente a parlare di Gemma Galgani e della sua complicata ricerca dell'anima gemella. Dopo le delusioni dello scorso anno, soprattutto causate da Rocco Fredella (oggi ufficialmente fidanzato con Doriana), la dama torinese ...

Anticipazioni Uomini e donne - Javier cacciato dalla De Filippi : si sentiva con un'altra : Le nuove puntate di Uomini e donne, che avremo modo di vedere in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane si preannunciano ricche di colpi di scena. In particolar modo durante gli appuntamenti con il trono classico vedremo che uno dei corteggiatori di questa stagione verrà già fatto fuori dal programma dalla stessa Maria De Filippi, la quale non gradirà per niente il suo comportamento. Parliamo di Javier, il corteggiatore che ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Massimo prende in giro Ilaria : Uomini e Donne: Ilaria Teolis e Massimo Colantoni ospiti in studio La prima settimana di Uomini e Donne chiuderà all’insegna dei colpi di scena. In studio oggi, oltre alla presentazione di Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli, i nuovi tronisti, ci sarà un ritorno molto atteso. Massimo Colantoni e Ilaria Teolis si confronteranno nel salotto rosa di Maria De Filippi dopo l’addio a Temptation Island. I toni saranno decisamente ...

Anticipazioni Uomini e donne del 20 settembre : ospiti Ilaria Teolis e Massimo Colantoni : La prima settimana di programmazione di Uomini e donne si conclude oggi 20 settembre con un'altra puntata del Trono Classico. Dopo la presentazione di Alessandro Zarino e Sara Tozzi, Maria De Filippi annuncerà l'entrata in studio degli altri due tronisti ovvero Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Lei è una ragazza del tutto nuova al pubblico televisivo, mentre lui è ben più noto avendo partecipato lo scorso anno a Uomini e donne come ...

Anticipazioni Uomini e Donne Classico : Rissa Sfiorata tra Er Faina e Tina Cipollari! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Ritorna in studio Javier Martinez. Giulio Raselli infastidito dal comportamento di Veronica. Brutto momento per Er Faina. Tina lo aggredisce! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Veronica non riesce ancora a decidere se corteggiare Alessandro Zarino oppure Giulio Raselli. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, la definisce falsa! Pochi istanti fa si sono concluse le nuovissime e scoppiettanti ...

Anticipazioni Uomini e donne over dal 23 settembre : la Galgani mostra le gambe come Marilyn : La puntata del Trono over di Uomini e donne trasmessa ieri 18 settembre si è conclusa con un video di Anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda la prossima settimana. In esso, si vede Gemma Galgani sfilare con un abito rosso in stile Marilyn Monroe che, sulla passerella, è stato alzato da un vento artificiale. Ciò che ne è seguito ha scatenato l'ilarità di Maria De Filippi e di Gianni Sperti, mentre Tina Cipollari si è alzata in piedi per ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Gemma sfila in versione Marilyn Monroe : risate in studio : La stagione 2019/2020 del Trono Over di Uomini e Donne, è partita col botto: Gemma Galgani, protagonista indiscussa del programma anche quest'anno, sta per regalare un momento indimenticabile ai telespettatori. Le Anticipazioni video della puntata che andrà in onda la prossima settimana, hanno mostrato la dama torinese intenta ad imitare Marilyn Monroe durante una sfilata: Maria De Filippi non ha trattenuto le risate e si è stesa sui ...