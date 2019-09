Anche Algeria e Tunisia alla conferenza per la Libia

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) “si siedano al tavolo per la”. New York, Assemblea generale delle Nazioni unite. È l’esordio di Luigi Di Maio nella sua nuova veste di ministro degli Esteri. Quando è notte fonda in Italia il capo politico del Movimento 5 stelle incontra i suoi omologhi continentali, un vero e proprio Consiglio europeo in trasferta. C’èFederica Mogherini, il tanto avversato Alto rappresentante per la politica estera entrato in Commissione in quota renziana, per poi allontanarsi dall’ex rottamatore. Una presenza voluta dagli organizzatori del meeting, Italia e Francia, che segnala quanto siano lontani i tempi dei referendum sull’euro maabboccamenti con i gilet gialli, appena qualche mese fa.È la sponda sud del Mediterraneo ad aver avanzato la richiesta.vogliono sedere...

