Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma – Oggi alla stazioneun uomo si è, è salito a bordo di un autobus bipiano di 14 metri, ha compilato il modulo di guida e ha messo in moto per rubare il mezzo. Accortosi che qualcosa non andava unufficiale ha bloccato il fuggitivo e ha dato l’allarme per impedire il. Il veroha capito quello che stava succedendo nel momento in cui ha sentito accendersi il motore dell’autobus che gli era stato assegnato. Il malintenzionato è stato poi fatto scendere dal mezzo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. L'articolobus:loproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : #Anagnina, finto dipendente #Cotral tenta #furto bus: autista lo ferma: #Roma – Oggi alla… -