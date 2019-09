Altri farmaci antiacido ritirati dal mercato | vietato l’uso | contengono un’impurità

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) Dopo il richiamo di venerdì scorso dia base di ranitidina, Aifa ha disposto il ritiro dicontenenti il principio attivo in questione e li ha sottoposti a divieto d’uso in via precauzionale. L’Agenzia italiana del farmaco, dopo il ritiro annunciato venerdì di tutti i lotti di medicinali contenenti ranitidina prodotti dall’azienda indiana Saraca Laboratoires a causa della presenza di un’impurità potenzialmente cancerogena, ha dunque aggiornato l’elenco di prodotti di cui èl’uso in attesa che vengano analizzati: si tratta di più di 500prodotti insiti, inclusi alcuni lotti di Zantac, Ranidil e Buscopan nella versione. La ranitidina (antagonista dei recettori H2 dell’istamina) è un inibitore della secrezione acida utilizzato nel trattamento dell’ulcera, del reflusso gastroesofageo, del ...

