Alitalia | Patuanelli | Nessun rinvio E' evidente l' nteresse di

(Di martedì 24 settembre 2019) Il prossimo 15 ottobre resta "la data limite" per presentare un'offerta vincolante per rilevare. "" è previsto e non ci sono "novità negative" sul fronte dei potenziali acquirenti della compagnia aerea. Lo dice il ministro dello Sviluppo Economico Stefano, a margine di una riunione del Consiglio Ue a Bruxelles. Segui su affaritaliani.it

