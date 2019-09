Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) “La maggior parte della gente passa la propria giornata a fare cose che non hanno relazione con i propri. Si svegliano, vanno al lavoro e tornano a casa tardi la sera. Non staccano mai con la testa. È come un’abitudine che richiede un’incredibile. Se questo suona familiare, proviamo a farci una domanda: l’e ilche investiamo ogni giorno, ci stanno avvicinando ai nostri? Probabilmente le persone non ci hanno mai pensato perché sono abituate a credere che prima si deve pensare ai soldi e poi alla libertà”.è presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza di ABTG (Training Group, società sbarcata in Borsa la scorsa estate e quotata decine di milioni di euro), ma è anzitutto il financial coach più famoso d’Italia. In ...

HuffPostItalia : Alfio Bardolla. 'Se ci metti energia e tempo ma sei lontano dai tuoi sogni, fermati. Investi male i tuoi soldi' - LibroVixo : ?? “Scarica PDF Ricco prima delle 8 di Alfio Bardolla” - LibroVixo : -