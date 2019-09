Alba Parietti | «Ma quale tramonto | le donne dopo i 40 rinascono Sono corteggiata

Alba Parietti fa una battuta sugli ascolti di Live Non è la d’Urso : Live Non è la d’Urso ascolti, Alba Parietti ironica: “Grazie ai miei ex” Ieri è andata in onda la seconda puntata di Live Non è la d’Urso. E la trasmissione è iniziata con il confronto tra Matteo Salvini e vari vip, tra i quali Alba Parietti. Proprio grazie a questo confronto, Barbara d’Urso è riuscita ad incrementare gli ascolti della sua trasmissione rispetto alla scorsa settimana. sugli ascolti ha voluto dire la ...

Alba Parietti : “Ho avuto un tumore a 37 anni” : “Bisogna avere il coraggio di fare e dare coraggio di poter dire che davanti alla malattia, alla vita alla morte, al dolore, alla gioia all’amore siamo tutti uguali. Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero. Sono stata operata d’urgenza grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica, che mi costrinse con dolcezza a sottopormi a un’accurata prevenzione”. A rivelarlo è Alba Parietti che, dopo aver saputo che Emma ...

“Ci sono passata”. Alba Parietti - il messaggio per Emma Marrone. Poi confessa : “Ho avuto il cancro” : L’annuncio di Emma Marrone ha suscitato una ventata emozionale sui social e non solo. sono tanti i fan e i vip che in queste ore si sono stretti intorno alla cantante salentina, costretta a fermarsi per problemi di salute. Tra loto anche Alba Parietti ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio per Emma. Nell’esprimere la sua vicinanza alla bravissima cantante, Alba ha fatto una confessione choc che ha lasciato con il fiato sospeso tutti i ...

Barbara D’Urso sfida Massimo Giletti : da lei Matteo Salvini con Asia Argento e Alba Parietti. A Non è l’Arena c’è invece Pamela Prati : “Abbiamo importanti documenti inediti” : Si infiamma la domenica televisiva e promette scintille: torna Non è l’Arena su La7, su Rai1 debutta la fiction Imma Taratanni e su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento di Live Non è la D’Urso. In attesa del ritorno di Fabio Fazio sulla seconda rete del servizio pubblico non mancheranno colpi di scena perché, dopo il flop di ascolti al debutto con appena l’11% di share, Barbara D’Urso si affida alla politica per ...

Emma Marrone - Cuccarini 'combatte il tumore'/ Alba Parietti 'sei emblema di forza' : Emma Marrone ha di nuovo il tumore? Lorella Cuccarini spiazza i fan con una frase a La Vita in Diretta, mentre Alba Parietti su Instagram scrive...

Alba Parietti : "Su Denny Mendez ho detto la più grossa cretinata della mia carriera" : Ospite della prima puntata della nuova edizione di detto Fatto condotta da Bianca Guaccero, Alba Parietti ha dichiarato quale sia stata la cosa di cui si sia più pentita nella sua carriera: "Nel 1996 fui cacciata dalla giuria di Miss Italia. Ero madrina di quella edizione e dissi che Denny Mendez non era rappresentativa della bellezza italiana. E' stata la più grossa cretinata che abbia mai detto in quarant'anni di carriera". Nel corso della ...

Vieni da me bagarre in diretta tv tra Alba Parietti e Daniele Radini Tedeschi : L’opinonista Alba Parietti è stata ospite dalla Balivo, è stata offesa e s’infuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?».. Dopo l’intervista ad Alba Parietti, la conduttrice chiede all’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi di porre una domanda alla loro ospite. Ma qualcosa non va per il verso giusto. Radini Tedeschi si rivolge ad Alba Parietti, ma lei non sente la domanda e ironica afferma: «Con i ...