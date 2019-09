Aifa ritira farmaci per rischio cancro | anche Buscopan e Zantac | elenco completo

L' Aifa ritira lotto di farmaci con la ranitidina : «Presenza di un'impurità potenzialmente cancerogena» : L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro dalle farmaci e e dalla catena distributiva di tutti i lotti di farmaci con il principio attivo ranitidina - utilizzato per trattare...

Rischio impurità cancerogena : l’Aifa ritira farmaci con ranitidina : Alla base dell'ordine di ritiro dell'Aifa per i farmaci a base di ranitidina c'è la possibile presenza di un'impurità nel principio attivo potenzialmente cancerogena per l'uomo. L'allarme è scattato dopo che i test hanno dimostrato la presenza dell'impurezza nella ranitidina prodotta presso un'officina farmaceutica in India.Continua a leggere