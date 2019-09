Addio al re degli stecchini | croce e delizia del galateo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Andrea Cuomo Lo stuzzicadenti è per un radicalizzato delcome una bistecca per un vegano, come una minigonna per un talebano, come il Var per uno juventino. Magari c'è dell'attrazione subliminale, ma alla fine il diavolo non può bersi dell'acqua santa. Abbiamo sfogliato qualche manuale di buone maniere prima di vergare queste noterelle, e abbiamo capito che nemmeno uno dei decaloghi di comportamento in società non diciamo incoraggia, ma almeno tollera l'uso del bastoncino di legno che il compianto Enzo Lotti, di cui parliamo qui a fianco, reinventò nell'anno di pulizia orale 1965. Ilsuggerisce l'usostuzzicadenti soltanto come supporto per alcuni snack di inizio pasto, non a caso ribattezzati «stuzzichini»: pezzi di formaggio, di salumi, olive che il bastoncino di legno consente di portare alla bocca senza l'uso delle mani, con innegabili vantaggi per ...

RaiNews : Il frontman della band cult degli anni '80 aveva 75 anni - roccomarcel : Hanno avvelenato i pozzi per anni. Ora è troppo tardi ma almeno è un inizio. La maggioranza degli italiani non appr… - Rosanna67155123 : RT @opificioprugna: Addio al padre degli stuzzicadenti #Samurai. L’hanno trovato morto stecchino! ( Anthony Fracasso @scemifreddi ) #24… -