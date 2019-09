«Ad Astra» | il film | l' uscita al cinema | Brad Pitt e le curiosità

Fonte : gqitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) È un mese in cui risuona il nome di, alneiAde C'era una volta a...Hollywood. Se però nell'ultimo lavoro di Quentin Tarantino l'attore è la spalla di Leonardo DiCaprio, è invece protagonista di Ad, pellicola sci-fi in sala dal 26 settembre. Ilè diretto da James Grey, regista piuttosto eclettico in grado di firmare pellicole eterogenee come il thriller I padroni della notte (2007),di costume C’era una volta a New York (2013) e la storia d'avventura Civiltà perduta (2016). Adè stato scritto dallo stesso regista Grey insieme al suo storico collaboratore Ethan Gross (Fringe), mentre nella produzione figura anche lo stessocon la sua Plan B Entertainment. Il progetto delè stato annunciato da Grey durante il Festival di Cannes nel 2016 ed è stato ...

Think_movies : “AD ASTRA”, Due Nuove Featurette esplorano il dietro le quinte del film - adastrastreami1 : - GianlucaOdinson : Ad Astra: la scienza in una featurette | Cinema - -