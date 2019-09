A Messina i 182 migranti di Ocean Viking

Ocean Viking a Messina : 182 migranti sbarcati/ Ora la ridistribuzione in 5 paesi Ue : Ocean Viking a Messina : 182 migranti sbarcati . Ora i poveretti verranno ridistribuiti in cinque diversi paesi dell'Unione Europea

La Ocean Viking entra in porto : 182 migranti sbarcano a Messina : Mauro Indelicato La nave dell'Ong francese Sos Mediterranée arriva a Messina nelle prime ore del mattino, dopo il via libera di domenica sera da parte del governo italiano. Ma sono tante le incognite politiche che accompagnano l'approdo dei 182 migranti a bordo Sono approdati a Messina nelle prime ore del mattino i 182 migranti a bordo della Ocean Viking , la nave dell’Ong Sos Mediterranée che nella giornata di domenica ottiene il via ...

Migranti : attesa oggi a Messina nave Ocean Viking con 182 persone a bordo : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - E' attesa per questa mattina al porto di Messina la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere con a bordo 182 Migranti soccorsi in mare in più interventi nei giorni scorsi. A Messina è già pronta la macchina dell’accoglienza che, come accaduto nel