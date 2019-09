5 cose da sapere su Phoebe Waller-Bridge | la trionfatrice degli Emmy Awards

Fallimento Thomas Cook - tre cose da sapere sui risarcimenti : La liquidazione del tour operator lascia a terra 600mila turisti: ecco quali sono i loro diritti e quando è possibile ottenere il rimborso direttamente dal fondo di garanzia britannico Atol

Asperger - inaugura la prima scuola italiana dedicata : sindrome e cose da sapere : inaugurata a inizio Settembre, a Milano, “scuola Futuro Lavoro” la prima scuola italiana dedicata a ragazzi con sindrome di Asperger, aperta a tutti. Presenti Massimo Montini, presidente dell’associazione “Un futuro per l’Asperger” e Giuseppe Sala, sindaco di Milano. I corsi avranno inizio i primi di Ottobre. sindrome di Asperger: le caratteristiche La sindrome di Asperger è stata ufficialmente riconosciuta nel 1994, quando è ...

Regole del Blackjack : 5 cose da sapere : Il Black Jack, conosciuto anche come “Ventuno”, e` probabilmente il gioco d’azzardo più giocato al mondo. Un gioco di carte

5 cose da sapere sulla Coppa del Mondo di Rugby 2019 in Giappone : La Coppa del Mondo di Rugby inizia oggi 20 settembre con lo scontro tra Giappone e Russia. È la prima volta dal 1987 che il Mondiale di Rugby si tiene nel continente asiatico: tra le favorite la Nuova Zelanda, ma anche il Sudafrica e l'Inghilterra, mentre l'Italia è finita in un girone infernale. Ecco 5 cose da sapere sulla Coppa del Mondo di Rugby, protagonista del doodle di Google di oggi 20 settembre.Continua a leggere

Milan-Inter non è mai una partita normale, men che meno in quest'anno di rivoluzioni. Il «Derby della Madonnina» ...

Le cose da sapere prima di vedere “C’era una volta…a Hollywood” : Senza spoiler, certo: con un mese e mezzo di ritardo sul resto del mondo, il nuovo film di Quentin Tarantino da oggi è anche in Italia

Agostino Penna a Tale e Quale Show : 3 cose da sapere : Agostino Penna a Tale e Quale Show, 3 cose da sapere: dal matrimonio di David Bowie a Uomini e Donne, l’ascesa del compositore Agostino Penna è pronto a intraprendere l’avventura a Tale e Quale Show, in partenza il 13 settembre 2019. Naturalmente l’appuntamento è su Rai 1 e a far gli onori di casa ci […] L'articolo Agostino Penna a Tale e Quale Show: 3 cose da sapere proviene da Gossip e Tv.

Lidia Schillaci a Tale e Quale Show : 5 cose da sapere : Tale e Quale Show 2019, Lidia Schillaci: chi è e le esperienze lavorative del passato Lidia Schillaci è una dei concorrenti di Tale e Quale Show, forse il suo nome potrà risultare sconosciuto ai più ma in soli 35 anni ha un curriculum di tutto rispetto, dalla musica e il canto alle trasmissione tv. Lidia […] L'articolo Lidia Schillaci a Tale e Quale Show: 5 cose da sapere proviene da Gossip e Tv.

Vagina - 10 cose da sapere : La sogniamo giorno e notte, ma della Vagina ci sfugge sempre qualcosa. Dallo squalene al fodero di spada. Henry Miller scriveva: «Tutto questo mistero del sesso, e poi ti accorgi che è nulla, un buco e basta», ma aveva torto marcio. Ha fatto piuttosto centro Ennio Flaiano con sole otto parole: «Da ragazzo credevo che la Vagina fosse orizzontale». Scorrete la gallery qui sotto con le 10 cose importanti da sapere sulla ...

Le cose da sapere su Paolo Gentiloni - nuovo commissario Ue all’Economia : (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Paolo Gentiloni (nato a Roma nel 1954), nella commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen, è appena diventato il nuovo commissario con delega agli Affari economici dell’Unione Europea. Il ruolo influente che fino a ieri è stato di Pierre Moscovici è solo l’ultimo passo di una carriera politica costellata di successi e prestigio: Gentiloni è stato primo ministro della Repubblica italiana ...

5 cose da sapere sulla misteriosa serie tv I-Land : Risvegliarsi su di un’isola deserta senza alcun ricordo del proprio passato e nessuna cognizione del presente: è quanto accade in I-Land a una decina di individui tra uomini e donne nella serie inedita di Netflix in sette episodi che esordisce sulla piattaforma digitale il 12 settembre. Poco altro si sa di questa produzione misteriosa, finora segnalata al pubblico della rete solo con un trailer e una brevissima featurette che descrive l’isola ...

Come mantenere l'abbronzatura più a lungo

Streaming - 5 cose da sapere su Disney+ : Streaming, 5 cose da sapere su Disney+Il mercato italiano dello Streaming videoNuove piattaforme in arrivoCome funziona Disney+Cadenza settimanaleDispositiviCosa ci sarà/1Cosa ci sarà/2Arrivo in ItaliaDownload per la visione offlineL’autunno dello Streaming promette di farsi piuttosto caldo. D’altronde la tv per come la conoscevamo è fortemente cambiata: gli utenti (o i telespettatori?) costruiscono da soli i propri palinsesti, in base a gusti e ...

Dieci cose che le imprese europee devono sapere in caso di Brexit senza accordo : La Commissione europea sollecita le imprese che commerciano con il Regno Unito a prepararsi a un'uscita senza accordo ultimando i preparativi prima del 31 ottobre. E per agevolarle ha pubblicato una lista di controllo dettagliata. “Al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi commerciali, tutte le parti coinvolte nelle catene di approvvigionamento con il Regno Unito - indipendentemente dal loro luogo in cui sono ...