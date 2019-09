22enne piange lacrime di cristallo | “La mia vita è un inferno” Il vice ministro della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Una ragazza di 22 annisolide, di. Satenik Kazaryan, originaria del villaggio di Spandaryan in Armenia,infatti ogni giorno fino a 50solide e la sua, dice, “è un inferno”. “Ero dal dentista e sembrava che la polvere mi fosse entrata negli occhi – ha raccontato Satenik al Mirror -. Mi ha fatto male. Sono andata dall’oculista e alcuni cristalli mi sono stati tolti dagli occhi. All’inizio i farmaci sembravano aiutare, ma ora ledisono più frequenti. Non mi hanno riscontrato nessuna malattia e nessuno sa come trattarla. Tutti i medici sono sotto shock quando mi vedono”. Il suo caso è al vaglio di diversi specialisti che hanno fatto analizzare i cristalli da lei pianti ma finora nessuno è riuscito ad arrivare ad una diagnosi, né tanto meno ad una cura. L’unica soluzione ora ...

