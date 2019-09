Fonte : blogo

(Di martedì 24 settembre 2019) Sta per iniziare a Roma ladi presentazione di, la, sequel di 1992 e 1993, in onda dal 4 ottobre in esclusiva su Sky. TvBlog seguirà l'incontro con i giornalisti in liveblogging. Presente il cast formato da Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon.è unacreata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. L’idea del progetto è di Stefano Accorsi, che partecipa allo sviluppo creativo.è diretta da Giuseppe Gagliardi e da Claudio Noce.Sky:pubblicato su TVBlog.it 24 settembre 2019 11:45.

Capezzone : Con il pretesto della serie tv, @DanieleMeloni80 su @atlanticomag ci porta nel (e ci parla del) 1994, l’anno di una… - SerieTvserie : 1994, serie Sky: conferenza stampa - loustvass : RT @crowenfeels_: 22 settembre 1994. Friends è quella serie capace di strapparti un sorriso anche nei giorni peggiori, la serie che ha camb… -